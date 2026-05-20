Cruz Azul presenta queja formal por árbitros designados para la Final vs Pumas

A poco más de 24 horas para que ruede el balón en la serie por la Gran Final de la Liga MX, la polémica ya juega su propio partido fuera de la cancha. Cruz Azul ha presentado una inconformidad formal ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), exigiendo un cambio drástico en las designaciones arbitrales para los duelos por el título frente a Pumas

Daniel Quintero Huitrón en partido de Liga MX | MEXSPORT

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, la Comisión de Árbitros recibió la queja de La Máquina en tiempo y forma, lo que ha puesto a trabajar a contrarreloj a los altos mandos del arbitraje mexicano.

LA QUEJA DE CRUZ AZUL

El argumento central de la directiva cementera se basa en la repetición de los silbantes. Cruz Azul solicita formalmente que se cambie a los árbitros centrales designados para ambos encuentros:

Partido de Ida: Ismael Rosario López Peñuelas

Partido de Vuelta: Daniel Quintero Huitrón

La molestia radica en que estos mismos silbantes fueron los encargados de pitar la serie de Semifinales, tanto Ida como Vuelta, donde Pumas eliminó a Pachuca.

🚨ARBITRAJE FINAL 🐾🆚🚂



Recién recibida en la Comisión de Árbitros de la FMF la inconformidad de Cruz Azul por las designaciones de silbantes centrales y VAR en la Final ante Pumas. @record_mexico



Veamos:

- Si la Comisión exhibe de nuevo su falta de autoridad al cambiar

- Si… pic.twitter.com/UKioXEIPUv — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 20, 2026

Para encender aún más las alarmas en La Noria, un video revelado por la cadena TUDN muestra un polémico momento al finalizar el partido de vuelta entre universitarios y tuzos. En las imágenes se observa a Efraín Juárez felicitando al silbante Quintero Huitrón y, según la lectura de labios, deseándole que fuera él quien pitara la Gran Final. Esta situación ha levantado sospechas en el entorno celeste sobre un posible conflicto de intereses.

PUMAS SENTÓ PRECEDENTE

La directiva de Cruz Azul no está lanzando una petición al aire; su inconformidad se sostiene firmemente en un precedente sentado por el propio Club Universidad en esta Liguilla.

Tras el polémico arbitraje sufrido en los Cuartos de Final ante el América, Luis Enrique Santander había sido el elegido para pitarle a Pumas en la antesala de la Final. Sin embargo, la directiva felina se quejó formalmente y la Comisión de Árbitros cedió, cambiando al silbante central de último momento. Ahora, La Máquina exige el mismo criterio y "beneficio" ante la relevancia del campeonato.

Luis Enrique Santander, en un juego | IMAGO7