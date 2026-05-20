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VIDEOS: Así fueron los enfrentamientos entre manifestantes y policías en CDMX

Bloqueos y caos vial marcaron la jornada de protestas realizada este 20 de mayo en la Ciudad de México. / Captura
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:17 - 20 mayo 2026
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Manifestantes intentaron avanzar hacia el Zócalo; hubo bloqueos, empujones y suspensión parcial del Metrobús en Paseo de la Reforma

Transportistas y campesinos protagonizaron enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la megamarcha realizada este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron sobre Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, cuando policías intentaron impedir el avance de los contingentes hacia el Zócalo capitalino.

Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de tensión, empujones y forcejeos entre manifestantes y policías capitalinos. En una de las grabaciones se observa cómo un grupo rodeó una patrulla de la SSC e intentó moverla mientras los uniformados formaban un cerco para contener el avance de la movilización.

La protesta fue convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), organizaciones que desde días previos anunciaron movilizaciones y posibles bloqueos en accesos carreteros hacia la capital.

Autoridades capitalinas implementaron operativos de seguridad ante la movilización de transportistas en CDMX. / RS

¿Qué exigían los transportistas y campesinos en la megamarcha?

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran mayor seguridad en carreteras, freno a las extorsiones contra operadores, apoyos para productores agrícolas y precios justos para granos básicos. También solicitaron mesas de diálogo con autoridades federales.

De acuerdo con reportes preliminares, en la movilización participaron alrededor de 400 personas, incluidos productores agrícolas y operadores provenientes de estados como Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.

Uno de los participantes declaró que los contingentes fueron retenidos desde la madrugada y acusó uso de la fuerza durante el operativo. Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas tras los enfrentamientos.

Videos en redes sociales captaron momentos de tensión y forcejeos entre manifestantes y elementos de la SSC en CDMX. / RS

Reforma y Metrobús registran afectaciones por protestas

La movilización provocó importantes complicaciones viales en Paseo de la Reforma y zonas cercanas al Centro Histórico. Además, el Metrobús informó la suspensión temporal del servicio entre las estaciones Reforma y Hamburgo de la Línea 1 debido a la presencia de manifestantes.

Videos captan tensión y caos durante la protesta

Las imágenes compartidas en plataformas digitales documentaron momentos de caos durante el avance de la megamarcha. En varios videos se observa a policías formando barreras humanas mientras los manifestantes intentaban avanzar con vehículos pesados y tractores hacia el primer cuadro de la ciudad.

Los organizadores aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta oficial a sus demandas relacionadas con seguridad, apoyos al campo y condiciones para el sector transporte.

Las imágenes compartidas en plataformas digitales documentaron momentos de caos durante el avance de la megamarcha. /. RS
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