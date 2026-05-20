VIDEO: Explosión frente a Wall Street; la gente sale corriendo por calles de Nueva York

Momentos de miedo y confusión se vivieron en el bajo Manhattan luego de que un vehículo explotara en plena vía pública frente a las oficinas centrales de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), muy cerca del famoso toro de Wall Street, uno de los sitios más visitados de Nueva York.

El incidente ocurrió durante la hora pico de la tarde, cuando cientos de personas transitaban por Broadway y las calles cercanas al distrito financiero. Videos compartidos en redes sociales captaron el instante en que el automóvil comenzó a incendiarse mientras enormes columnas de humo negro cubrían parte de la zona.

La situación rápidamente escaló cuando las llamas crecieron de forma repentina y el vehículo terminó explotando, provocando gritos y estampidas entre peatones que intentaban ponerse a salvo.

En plena hora pico en Wall Street un auto explotó generando unas intensas llamas / Redes Sociales

Así ocurrió la explosión en pleno Manhattan

De acuerdo con reportes preliminares, el automóvil se incendió sobre Broadway, cerca de la esquina con Stone Street, justo frente al edificio ubicado en 2 Broadway, sede de la MTA. Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran cómo varias personas observaban el fuego a pocos metros del vehículo antes de que se registrara la explosión.

Tras el estallido, la zona se llenó de humo y fragmentos del automóvil, mientras trabajadores de oficinas, turistas y transeúntes corrían para alejarse del lugar. El hecho ocurrió a solo una cuadra del “Charging Bull”, la emblemática escultura conocida mundialmente como el toro de Wall Street, uno de los puntos turísticos más concurridos del distrito financiero de Nueva York.

Tras la primer explosión, las personas salieron corriendo para resguardarse / Redes Sociales

Bomberos tardan en controlar el fuego

Según información citada por medios locales, elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y policías acudieron al lugar alrededor de las 5:42 de la tarde tras recibir múltiples reportes de emergencia.

Las labores para sofocar completamente las llamas se extendieron por aproximadamente 90 minutos debido a la intensidad del incendio y al riesgo que representaba el vehículo calcinado.

Una vez controlada la situación, únicamente quedaron restos quemados del automóvil frente a una cafetería Starbucks ubicada en la zona financiera. El FDNY confirmó posteriormente que no hubo personas lesionadas pese a la magnitud del incidente y el pánico generado entre quienes se encontraban cerca.

Los Bomberos tardaron una hora en sofocar / Redes Sociales

Autoridades investigan qué provocó el incendio

Hasta ahora, las autoridades de Nueva York no han confirmado qué originó el incendio ni la posterior explosión del automóvil. Sin embargo, de manera preliminar, indicaron que no existen indicios inmediatos de que el hecho haya sido provocado de forma intencional.

Aun así, el caso continúa bajo investigación mientras especialistas analizan los restos del vehículo y revisan cámaras de seguridad de la zona para esclarecer qué ocurrió exactamente.

Las autoridades de Nueva York investigan qué pudo provocar el incendio / Redes Sociales

La explosión provocó una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en una de las zonas más transitadas y vigiladas de Manhattan, generando alarma entre trabajadores, turistas y residentes del área financiera.