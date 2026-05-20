¡Quién fuera el INE! Harán home office antes y durante el Mundial

El Mundial de Futbol 2026 ya comenzó a generar cambios importantes en la Ciudad de México… y ahora hasta el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará home office por la justa mundialista.

A través de un oficio firmado por la secretaria ejecutiva del organismo, Claudia Espino, se confirmó que las oficinas del INE ubicadas en el sur de la capital, así como otras sedes del centro del país, suspenderán actividades presenciales durante casi mes y medio debido al fuerte impacto que se prevé en movilidad, tránsito y concentración de personas durante la Copa del Mundo.

La medida aplicará del lunes 1 de junio al domingo 12 de julio de 2026, aunque el Mundial arranca oficialmente el 11 de junio y solo algunos partidos se jugarán en el estadio cercano a las instalaciones del organismo electoral.

El home office lo aplicarán del lunes 1 de junio al domingo 12 de julio de 2026 / Redes Sociales

INE trabajará desde casa durante el Mundial

De acuerdo con el documento oficial, el personal del INE laborará bajo modalidad remota como una medida preventiva frente al incremento masivo de turistas y la saturación vial que se espera durante el Mundial 2026.

El organismo explicó que la decisión busca evitar aglomeraciones, reducir tiempos de traslado y contribuir a disminuir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico vehicular.

“Con motivo de la realización de los partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y considerando la alta afluencia de personas que se prevé en la Ciudad de México, (aproximadamente 1.1 millones de turistas mundialistas), y con ello el incremento en el tránsito vehicular, la movilidad urbana y las emisiones contaminantes”, señala el oficio.

Además, el documento detalla que el gobierno capitalino solicitó utilizar los estacionamientos de algunos inmuebles del INE para ayudar al desahogo vehicular durante el evento deportivo.

Se busca evitar aglomeraciones, reducir tiempos de traslado y contribuir a disminuir la contaminación / Redes Sociales

El home office será general

La disposición administrativa será aplicada de forma general para personal del centro del país, aunque algunas áreas que requieran atención presencial deberán operar bajo esquemas especiales determinados por sus superiores.

“Esta medida tiene como objetivo evitar aglomeraciones en vialidades y transporte público, reducir tiempos de traslado del personal, contribuir a una mejor movilidad durante los días de mayor afluencia, disminuir emisiones contaminantes derivadas del uso intensivo de vehículos y así garantizar la continuidad de las actividades institucionales mediante herramientas digitales”, indica el oficio.

El regreso a las actividades presenciales está programado para el lunes 13 de julio.

La medida será en la CDMx y en otros estados del país / Redes Sociales

¿Qué pasará con los módulos para tramitar la credencial?

Uno de los temas que todavía permanece en análisis es la operación de los Módulos de Atención Ciudadana, donde diariamente miles de personas realizan trámites presenciales relacionados con la credencial para votar.

El INE informó que próximamente se anunciarán las medidas específicas para estos espacios y posibles limitaciones durante el periodo mundialista.

“Por otra parte, en el caso específico de los Módulos de Atención Ciudadana, la aplicación de esta medida y sus limitantes, será comunicado por parte del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores”, señala el documento.

En los próximos días se dará a conocer cómo se tramitarán las credenciales del INE / Redes Sociales

Mundial 2026 impactará toda la ciudad

La Copa Mundial de la FIFA 2026 provocará uno de los mayores movimientos turísticos y de movilidad en la historia reciente de la Ciudad de México. Se estima que más de 1.1 millones de turistas visitarán la capital durante el torneo, lo que ya obligó a diversas instituciones y dependencias a preparar estrategias especiales para evitar colapsos viales y problemas operativos.

El INE recordó que este tipo de medidas administrativas ya se han implementado anteriormente durante contingencias especiales y aseguró que el trabajo institucional continuará mediante herramientas digitales y supervisión electrónica.