'Habemus' Metrobús especial que te llevará al Estadio Banorte ¿Cuánto costará?

La Ciudad de México ya comenzó oficialmente los preparativos para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026 y uno de los primeros cambios importantes llegará al transporte público. La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la creación de un servicio especial de Metrobús que permitirá a miles de aficionados trasladarse de forma más rápida y sencilla hacia el Estadio Banorte durante los encuentros mundialistas.

El nuevo sistema arrancará con pruebas operativas desde este miércoles 13 de mayo aprovechando el partido entre Cruz Azul y Chivas, encuentro que servirá para medir tiempos, flujo de pasajeros y funcionamiento de las rutas especiales que conectarán distintos puntos de la ciudad con el recinto deportivo.

La noticia generó expectativa entre usuarios y aficionados debido a que este servicio busca evitar el caos vehicular que suele registrarse en los alrededores del estadio durante eventos masivos.

El Metrobús tendrá un ruta especial para llegar hasta el Estadio Azteca / FB: @MetrobusCDMX

Así funcionará el Metrobús especial rumbo al Mundial

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el Servicio Especial de Apoyo tendrá conexión desde dos puntos estratégicos de la capital: Estación Perisur de la Línea 1

Estación Cañaverales de la Línea 5

La ruta concluirá sobre Avenida Renato Leduc, desde donde los aficionados podrán caminar directamente hacia la Puerta 8 del Estadio Banorte. Las unidades tendrán frecuencias aproximadas de 15 minutos y contarán con capacidad de entre 60 y 90 pasajeros por viaje.

Además, las autoridades confirmaron que el costo del servicio no tendrá incremento especial por tratarse de un operativo mundialista, por lo que el viaje seguirá costando únicamente 6 pesos.

Se busca evitar el caos vehicular que suele registrarse en los alrededores del estadio / FB: @MetrobusCDMX

Horarios y fechas confirmadas

Para esta primera prueba operativa, el servicio estará funcionando de las 16:00 a las 24:00 horas. Sin embargo, la Semovi ya confirmó las fechas mundialistas en las que el Metrobús especial operará oficialmente:

11 de junio: México vs Sudáfrica

17 de junio: Uzbekistán vs Colombia

24 de junio: República Checa vs México

30 de junio: Partido de dieciseisavos de final

5 de julio: Partido de octavos de final

El objetivo principal será distribuir mejor la afluencia de personas y reducir tiempos de traslado en una de las zonas más complicadas de movilidad al sur de la capital.

El Metrobús no aumentará y el viaje seguirá costando únicamente 6 pesos / FB: @MetrobusCDMX

Podrás pagar con tarjeta, celular o reloj inteligente

La Semovi detalló que el ingreso al servicio especial podrá realizarse mediante todos los métodos habituales del Metrobús: Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias de crédito o débito

Teléfonos inteligentes con tecnología NFC

Relojes inteligentes compatibles

Asimismo, habrá personal operativo en estaciones y paradas provisionales para orientar a los usuarios y agilizar el flujo de pasajeros antes y después de los encuentros.

La primera prueba de esta ruta comenzó hoy con el partido de Cruz Azul - Chivas / FB: @MetrobusCDMX

Buscan evitar caos vial durante el Mundial

Las autoridades capitalinas explicaron que esta estrategia también permitirá fortalecer la conexión entre Metrobús, Tren Ligero y otros sistemas de transporte público, buscando evitar saturaciones durante los partidos del Mundial 2026.

Los autobuses partirán desde Periférico e Insurgentes, continuarán hacia Renato Leduc y posteriormente llegarán hasta Cañaverales antes de regresar a su punto inicial.