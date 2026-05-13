Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

'Habemus' Metrobús especial que te llevará al Estadio Banorte ¿Cuánto costará?

El objetivo principal será distribuir mejor la afluencia de personas / FB: @MetrobusCDMX
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:51 - 13 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
CDMX estrenará un servicio especial de rumbo al Mundial 2026 para facilitar el acceso al recinto durante los partidos

La Ciudad de México ya comenzó oficialmente los preparativos para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026 y uno de los primeros cambios importantes llegará al transporte público. La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la creación de un servicio especial de Metrobús que permitirá a miles de aficionados trasladarse de forma más rápida y sencilla hacia el Estadio Banorte durante los encuentros mundialistas.

El nuevo sistema arrancará con pruebas operativas desde este miércoles 13 de mayo aprovechando el partido entre Cruz Azul y Chivas, encuentro que servirá para medir tiempos, flujo de pasajeros y funcionamiento de las rutas especiales que conectarán distintos puntos de la ciudad con el recinto deportivo.

La noticia generó expectativa entre usuarios y aficionados debido a que este servicio busca evitar el caos vehicular que suele registrarse en los alrededores del estadio durante eventos masivos.

El Metrobús tendrá un ruta especial para llegar hasta el Estadio Azteca / FB: @MetrobusCDMX

Así funcionará el Metrobús especial rumbo al Mundial

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el Servicio Especial de Apoyo tendrá conexión desde dos puntos estratégicos de la capital:

  • Estación Perisur de la Línea 1

  • Estación Cañaverales de la Línea 5

La ruta concluirá sobre Avenida Renato Leduc, desde donde los aficionados podrán caminar directamente hacia la Puerta 8 del Estadio Banorte. Las unidades tendrán frecuencias aproximadas de 15 minutos y contarán con capacidad de entre 60 y 90 pasajeros por viaje.

Además, las autoridades confirmaron que el costo del servicio no tendrá incremento especial por tratarse de un operativo mundialista, por lo que el viaje seguirá costando únicamente 6 pesos.

Se busca evitar el caos vehicular que suele registrarse en los alrededores del estadio / FB: @MetrobusCDMX

Horarios y fechas confirmadas

Para esta primera prueba operativa, el servicio estará funcionando de las 16:00 a las 24:00 horas. Sin embargo, la Semovi ya confirmó las fechas mundialistas en las que el Metrobús especial operará oficialmente:

  • 11 de junio: México vs Sudáfrica

  • 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia

  • 24 de junio: República Checa vs México

  • 30 de junio: Partido de dieciseisavos de final

  • 5 de julio: Partido de octavos de final

El objetivo principal será distribuir mejor la afluencia de personas y reducir tiempos de traslado en una de las zonas más complicadas de movilidad al sur de la capital.

El Metrobús no aumentará y el viaje seguirá costando únicamente 6 pesos / FB: @MetrobusCDMX

Podrás pagar con tarjeta, celular o reloj inteligente

La Semovi detalló que el ingreso al servicio especial podrá realizarse mediante todos los métodos habituales del Metrobús:

  • Tarjeta de Movilidad Integrada

  • Tarjetas bancarias de crédito o débito

  • Teléfonos inteligentes con tecnología NFC

  • Relojes inteligentes compatibles

Asimismo, habrá personal operativo en estaciones y paradas provisionales para orientar a los usuarios y agilizar el flujo de pasajeros antes y después de los encuentros.

La primera prueba de esta ruta comenzó hoy con el partido de Cruz Azul - Chivas / FB: @MetrobusCDMX

Buscan evitar caos vial durante el Mundial

Las autoridades capitalinas explicaron que esta estrategia también permitirá fortalecer la conexión entre Metrobús, Tren Ligero y otros sistemas de transporte público, buscando evitar saturaciones durante los partidos del Mundial 2026.

Los autobuses partirán desde Periférico e Insurgentes, continuarán hacia Renato Leduc y posteriormente llegarán hasta Cañaverales antes de regresar a su punto inicial.

Con este proyecto, la Ciudad de México comienza a acelerar los preparativos rumbo a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Lo Último
18:52 ¿Cuándo inicia oficialmente la temporada de lluvias 2026 ?
18:40 ¿Será factor? La lluvia se hace presente en el Banorte previo al Cruz Azul vs Chivas
18:30 VIDEO: Lupillo Rivera sufre robo de sus botas en pleno show
18:29 Nuevo giro en caso Vanessa Bauche y Pascacio López: actor no irá a prisión por abuso
18:29 ¡Ofrece los 200 miilones de dólares! Jake Paul asegura que peleará con Canelo Álvarez
18:09 ¿Dónde ver el Al-Qadisiya vs. Al-Hazm? Fecha, hora y transmisión
18:05 “El arma se disparó casi sola”; revelan cartas de suegra acusada de matar a exreina de belleza en Polanco
18:01 Real Madrid vs Real Oviedo: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 36 de LaLiga?
18:01 ¡Una nueva Final! Así le ha ido a Rayadas en los partidos por el campeonato
17:54 ¿U2 en el Zócalo? Clara Brugada invita a la banda a dar concierto gratis en CDMX