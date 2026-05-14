Atlas anuncia sus primeras bajas rumbo al Apertura 2026

Pensando en el siguiente torneo. Sólo un par de días después de haber quedado eliminados del Clausura 2026, Atlas empezó a hacer sus primeros movimientos de cara a la siguiente campaña de Liga MX.

Pesea ano contar con un entrenador para la siguiente campaña, el club ha decidido hacer los primeros movimientos en su plantilla, incluyendo la salida de tres futbolistas, dos de ellos siedno clave para el club en los últimos torneos.

Las primeras bajas

A través de un comunicado en redes sociales, el cuadro rojinegro anunció que Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos, no formarán parte del equipo para el Apertura 2026.

"Los jugadores han concluido su etapa con el Primer Equipo de Atlas FC, cerrando un ciclo en el que defendieron con profesionalismo los colores Rojinegros. El Club reconoce su trabajo y compromiso durante este periodo, y les desea éxito en los retos que afrontarán en la siguiente fase de sus carreras profesionales.", informó el club

Atlas anunció la baja de tres jugadores | x @AtlasFC

Dos bajas importantes

Entre estas bajas se destaca la salida de Eduardo 'el mudo' Aguirre. El delantero mexicano dejará a los Zorros tras tres años con el equipo, en los cuales logró disputar 96 partidos en todas las competencias, sumando 17 anotaciones y siete asistencias.

Esta temporada, Aguirre vio actividad en 16 de los 17 partidos de temporada regular siendo titular en 11 de ellos demostrando ser pieza clave en el desempeño del equipo de Diego Cocca. Sin embargo, sólo pudo aportar un gol y una asistencia.

Eduardo Aguirre y Diego González en celebración de un gol con Atlas | IMAGO 7

Además de Aguirre, Atlas también informó la baja del paraguayo Diego González. El sudamericano se va sin haber cumplido las expectativas tras haber llegado proveniente de la Lazio de Italia, a pesar de haber sido titular recurrente en el club.

En sus tres temporadas con el club tapatío, el sudamericano sumó siete goles y 10 asistencias, pero al momento importante, es decir en la Liguilla, no pudo ayudar a los rojinegros a avanzar rumbo al título.

Finalmente, el portero César Ramos también será baja. El guardameta mexicano de 25 años regresará a Monterrey tras su préstamo con el equipo en el cual no vio actividad.

Diego González dejará a Atlas tras tres temporadas con el equipo | IMAGO7

Reconstrucción

Atlas ahora iniciará una nueva era. El club dejará de ser parte de Grupo Orlegi poniendo fin a la multipropiedad con Santos y ahora se unirá a Grupo PRODI, una empresa encabezada por el empresario mexicano José Miguel Bejos.