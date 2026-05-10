Cruz Azul vuela a Semifinales: Paradela firma una obra de arte y elimina al Atlas

Con una noche inspirada de José Paradela y el respaldo incondicional de una afición celeste que abarrotó el Estadio Banorte, Cruz Azul selló su pase a las Semifinales del Clausura 2026 tras imponerse con un global de 4-2 sobre Atlas.

Atlas intentó resistir el empuje local, pero al minuto 33 apareció la genialidad de José Paradela para romper el partido y encender a las tribunas.

José Paradela lidera la clasificación celeste con un golazo inolvidable

El mediocampista argentino tomó el balón y construyó una jugada individual memorable; dejó en el camino a Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Víctor Ríos antes de recortar dentro del área y definir de forma magistral ante la salida de Camilo Vargas, quien nada pudo hacer para evitar el gol celeste.

La anotación desató el dominio de Cruz Azul, que continuó presionando en busca de ampliar la ventaja. Sin embargo, la zaga rojinegra logró contener los embates y el encuentro se fue al descanso con los capitalinos arriba en el marcador.

Paradela celebrando su gol ante el Atlas | MEXSPORT

Kevin Mier sostiene a La Máquina y Cruz Azul espera rival en Semifinales

Para la segunda mitad, Atlas adelantó líneas y trató de reaccionar con llegadas constantes sobre la portería defendida por Kevin Mier. El arquero colombiano volvió a ser factor determinante para los cementeros y protagonizó una de las atajadas de la noche cuando Jorge Rodríguez sacó un disparo peligroso que Mier desvió con una espectacular atajada a mano cambiada.

Cruz Azul contra Atlas | MEXSPORT

Con el reloj avanzando y el control del partido en manos celestes, Joel Huiqui movió sus piezas al minuto 70 para mantener la intensidad ofensiva. El estratega mandó al terreno de juego a Gabriel Fernández, Andrés Montaño y Luka Romero, buscando un marcador más amplio y mantener el ritmo competitivo de su equipo.

En los minutos finales, Atlas no encontró reacción ni la claridad necesaria para poner en aprietos a La Máquina. Cruz Azul manejó el cierre del encuentro y dejó nuevamente muestras de la mejor versión futbolística que ha encontrado en esta Liguilla.

Impulsados por su gente, los cementeros siguen firmes en su camino rumbo al título y ahora esperan rival para disputar las Semifinales del Clausura 2026.