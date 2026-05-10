Polémica en la Liga MX: Katia Itzel vuelve a ser blanco de insultos en el Cruz Azul vs Atlas

La polémica volvió a instalarse en la Liga MX luego de los insultos dirigidos a Katia Itzel García durante el partido entre Cruz Azul y Atlas. El encuentro, correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, se disputó en el Estadio Banorte en medio de un ambiente tenso desde los primeros minutos.

Desde el arranque del compromiso, la silbante fue objeto de gritos ofensivos por parte de un sector de la afición presente en el inmueble. La situación escaló conforme avanzaron las acciones del partido, marcando un nuevo episodio de controversia en el arbitraje del futbol mexicano.

Katia Itzel en los Cuartos de Final | IMAGO7

Las expresiones en contra de la árbitra se intensificaron tras algunas decisiones arbitrales que no fueron del agrado del público local. Esto provocó una reacción inmediata desde las gradas, donde comenzaron a escucharse insultos de forma reiterada.

El comportamiento de los asistentes no distinguió género y derivó en cánticos ofensivos, entre ellos palabras altisonantes dirigidas directamente a la silbante, lo que generó incomodidad en distintos sectores del entorno futbolístico.

Cuartos de Final Vuelta Cruz Azul vs Atlas | IMAGO7

Un ambiente hostil desde las gradas

El clima dentro del estadio se volvió cada vez más hostil conforme transcurría el encuentro. A pesar de los llamados constantes para mantener el orden, los gritos persistieron durante varios lapsos del partido.

Este tipo de conductas ha sido motivo de discusión en múltiples ocasiones dentro de la Liga MX, especialmente en lo que respecta al respeto hacia los árbitros y las medidas disciplinarias hacia las aficiones.

Cruz Azul contra Atlas | MEXSPORT

Reacciones y debate en el futbol mexicano

Lo ocurrido reavivó el debate sobre el comportamiento de la afición y el papel de las autoridades para evitar este tipo de situaciones. La figura de Katia Itzel García ha estado previamente en el centro de la conversación pública, por lo que este nuevo episodio incrementó la atención sobre su labor.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones tras lo sucedido en el duelo entre Cruz Azul y Atlas, aunque el caso podría ser revisado por las instancias correspondientes del futbol mexicano.