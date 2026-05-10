Jürgen Damm estalla por ver a Chivas en Semis: "El equipo más ayudado"

La clasificación de las Chivas a las Semifinales del Clausura 2026 no estuvo exenta de polémica. Tras la victoria 2-0 sobre Tigres, las redes sociales se encendieron, y uno de los críticos más vocales fue el exjugador felino y azulcrema, Jürgen Damm, quien arremetió contra el arbitraje y la legitimidad del triunfo rojiblanco.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

DARDO DE JÜRGEN DAMM EN REDES

Damm no ocultó su descontento y utilizó sus plataformas digitales para señalar lo que considera un favorecimiento histórico hacia el Rebaño Sagrado. Su molestia se centró específicamente en la jugada del primer gol, obra de Richard Ledezma.

Fiel a su estilo y reafirmando su identidad con los clubes más ganadores de la última época, el actual futbolista expresó que el arbitraje fue determinante para el pase de Chivas.

"La regla es clara, si un jugador en fuera de lugar hace por el balón aunque no lo toque tiene que ser fuera de lugar… siempre con ayudas, históricamente el equipo más ayudado, orgulloso de ser de América y Tigres, los más ganadores sin ayudas", sentenció Damm en una publicación que rápidamente se volvió viral.

El punto de discordia radica en la posición de Richard Ledezma en la jugada del primer tanto. Según el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), estar en posición adelantada no es una infracción por sí sola. Para que el fuera de juego sea sancionable, el jugador debe participar de forma activa:

11.2 Infracción por fuera de juego



Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado* por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras:

interfiriendo en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero; interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras: impidiendo que juegue o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el campo visual del adversario; disputándole el balón; intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario; realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón;



NO HUBO FUERA DE JUEGO

A pesar de los reclamos de Jürgen Damm, el análisis de la jugada sugiere una interpretación distinta a la del jugador. Si bien Ledezma se encontraba en posición adelantada, las repeticiones muestran que el futbolista no realizó un intento claro por jugar el esférico ni obstruyó la capacidad de respuesta de los defensores o el portero de Tigres.

Al no existir una acción que afectara directamente la posibilidad del adversario para jugar el balón, el fuera de juego se consideró "pasivo", validando así la anotación que encaminó el pase de Chivas a la antesala de la gran final.