Liga MX: Semifinales del Clausura 2026, al momento

La Liguilla del Clausura 2026 ha comenzado a cobrar sus primeras víctimas. Tras el cierre de las primeras series de Cuartos de Final, Chivas y Cruz Azul se convirtieron en los primeros invitados a las Semifinales, dejando el escenario listo para un cierre de jornada dominical de alta tensión.

Balón de la Liga MX | IMAGO7

CHIVAS REMONTA Y AVANZA A SEMIS

A pesar de llegar con el marcador en contra tras la Ida y lidiar con ausencias sensibles por convocatorias a Selección Nacional, las Chivas hicieron pesar el Estadio Akron. Con una victoria sólida de 2-0 en la Vuelta, el conjunto tapatío logró igualar el marcador global 3-3. Gracias al criterio de desempate por mejor posición en la tabla, el Guadalajara selló su boleto, demostrando que su localía sigue siendo una fortaleza inexpugnable en fases de eliminación directa.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

CRUZ AZUL, CAMINANDO A SEMIFINALES

Por su parte, Cruz Azul no dejó espacio para las sorpresas. Tras haber obtenido una ventaja importante en el primer capítulo ante Atlas, la escuadra celeste finiquitó la obra en casa con un triunfo por la mínima diferencia (1-0). Con un 4-2 global, los dirigidos por La Noria avanzan con paso firme, consolidándose como uno de los candidatos más serios al título tras mostrar solvencia defensiva y contundencia en los momentos clave.

José Paradela dándole el triunfo a Cruz Azul | MEXSPORT

LLAVES ABIERTAS

Aunque ya hay dos nombres en la siguiente fase, las llaves definitivas dependen exclusivamente de lo que suceda en los encuentros restantes de este domingo. El orden de los enfrentamientos se determinará bajo la siguiente lógica:

Si el América avanza: Se confirmaría automáticamente el Clásico Nacional (América vs. Chivas) en Semifinales, debido al acomodo por posición en la tabla general.

Si Pumas clasifica: El conjunto de la UNAM se mediría ante el ganador de la serie entre Pachuca y Toluca, dejando a Chivas y Cruz Azul en la otra llave.

SEMIFINALES AL MOMENTO

Con los resultados obtenidos en los duelos de Ida, los otros dos semifinalistas serían Pumas y Pachuca, sin embargo, aún quedan 90 minutos en cada encuentro que podrían cambiar el rumbo de las series. El destino del torneo está en manos de las Águilas y Auriazules, cuyo resultado no solo definirá su permanencia, sino el rumbo de toda la fase final del futbol mexicano.