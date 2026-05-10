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Futbol

Katia Itzel García en nueva polémica tras no marcar un penal para Atlas

Aldo Martínez
Aldo Martínez 23:11 - 09 mayo 2026
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La jugada ocurrió en el primer tiempo y pudo cambiar el rumbo del partido en el Estadio Banorte

La árbitra Katia Itzel García volvió a colocarse en el centro de la conversación tras una decisión que generó inconformidad durante el duelo entre Cruz Azul y Atlas, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. La acción se presentó en un momento clave del encuentro disputado en el Estadio Banorte.

El compromiso llegaba con ventaja de 3-2 para La Máquina en el marcador global, lo que obligaba al conjunto rojinegro a buscar el triunfo para mantenerse con vida en la eliminatoria. Bajo ese contexto, cualquier decisión arbitral tenía un peso importante en el desarrollo del juego.

La polémica se originó al minuto 30 del primer tiempo, cuando el balón impactó en la mano de Omar Campos dentro del área tras un disparo del Atlas. La jugada generó reclamos inmediatos por parte de los jugadores visitantes, quienes solicitaban la marcación de una pena máxima.

Katia Itzel en los Cuartos de Final | IMAGO7

¿Por qué no se revisó la jugada en el VAR?

Las repeticiones mostraron que existían elementos para sancionar la infracción, lo que aumentó la inconformidad. A pesar de ello, la silbante no recurrió al apoyo del VAR, decisión que llamó la atención debido a la relevancia de la jugada y al momento del partido.

La ausencia de revisión dejó la jugada sin modificación, manteniendo el marcador sin anotaciones en ese instante. Para el Atlas, la posible sanción representaba una oportunidad directa de modificar el rumbo del encuentro en una serie que ya se encontraba cuesta arriba.

Ebere y Rocha, en el Azteca | MEXSPORT
Ebere y Rocha, en el Azteca | MEXSPORT

Nueva ola de críticas en un partido clave

Tras el encuentro, las reacciones no se hicieron esperar y el desempeño arbitral fue tema central. Diversos sectores señalaron la decisión como un error que incidió en el trámite del partido, especialmente por tratarse de una fase definitiva del torneo.

No es la primera ocasión en la que Katia Itzel García se ve envuelta en cuestionamientos durante partidos de alta exigencia, situación que ha generado seguimiento constante a sus actuaciones dentro del futbol mexicano.

El episodio se suma a una lista de acciones polémicas en la Liga MX durante la Liguilla, donde el uso del VAR y los criterios arbitrales continúan siendo motivo de debate en partidos que definen el rumbo de los equipos en la competencia.

Katia Itzel en el Akron l IMAGO7
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