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Lucha

¡El Torito regresa a WWE! Mascarita Sagrada reaparece como Minihausen en Backlash 2026

Mini Hausen debutando en WWE | CAPTURA WWE El Torito, mejor conocido en México como Mascarita Sagrada | WWE.COM
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:37 - 09 mayo 2026
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El histórico personaje volvió a WWE en una inesperada aparición junto a Danhausen durante Backlash 2026

La nostalgia explotó en WWE Backlash 2026 con el inesperado regreso de uno de los personajes más queridos por los aficionados mexicanos. Con información de PWInsider, El Torito, interpretado por Mascarita Sagrada, reapareció oficialmente en WWE bajo un nuevo personaje llamado Minihausen.

La aparición sorprendió completamente al público, especialmente por la combinación entre el estilo cómico y extraño de Danhausen con la histórica figura del exintegrante de Los Matadores. La reacción en redes sociales fue inmediata, celebrando el regreso de una de las miniestrellas más recordadas de WWE.

El Torito, mejor conocido en México como Mascarita Sagrada | WWE.COM

Mascarita Sagrada revive al Torito bajo un nuevo personaje

Aunque ahora apareció como Minihausen, muchos aficionados reconocieron rápidamente a Mascarita Sagrada detrás del personaje debido a sus movimientos característicos y su enorme legado dentro de la lucha libre mexicana y WWE.

El Torito se convirtió en uno de los personajes más populares de la empresa durante la década pasada gracias a sus segmentos cómicos, carisma y espectaculares movimientos dentro del ring.

Ahora, WWE decidió traerlo de vuelta en una nueva versión inspirada completamente en el universo de Danhausen, uno de los luchadores más extravagantes y queridos por la fanaticada actual.

Danhausen y los Mini Hausens | WWE

Minihausen y Danhausen enfrentaron a The Miz y Kid Wilson

El regreso no fue solamente una aparición especial. Minihausen terminó participando en una lucha junto a Danhausen enfrentando a The Miz y Kid Wilson en uno de los segmentos más divertidos de Backlash 2026.

La dupla conectó rápidamente con el público gracias a sus momentos cómicos y spots exagerados dentro del combate, robándose varias de las reacciones más fuertes de la noche.

Aunque el enfrentamiento tuvo un tono más entretenido que competitivo, la aparición de Minihausen terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento, marcando oficialmente el regreso de Mascarita Sagrada a WWE.

El Torito en WWE | WWE
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