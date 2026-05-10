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Futbol

Gabriel Milito protagoniza tensos reclamos arbitrales durante el Chivas vs. Tigres

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:03 - 09 mayo 2026
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El entrenador del Guadalajara presionó al cuerpo arbitral desde el minuto uno

La tensión de una liguilla no solo se siente en los botines de los jugadores; a veces, el verdadero espectáculo se traslada a la línea de cal. Durante el encuentro decisivo ante los Tigres, Gabriel Milito, director técnico del Guadalajara, se convirtió en el protagonista de una exhibición de nerviosismo y reclamos que por momentos superó los límites permitidos.

Gabriel Milito | MEXSPORT

Desde el silbatazo inicial, la postura de Milito dejó claro que no sería un espectador pasivo. Mientras la transmisión oficial seguía las acciones en el campo, las cámaras de RÉCORD captaron al estratega rojiblanco en un estado de agitación permanente. Milito no solo recorrió cada centímetro de su área técnica, sino que en repetidas ocasiones la abandonó por completo, impulsado por la frustración ante las decisiones de Marco Antonio "Gato" Ortiz.

EL GOL ANULADO

La chispa que encendió el motor del técnico ocurrió apenas al minuto 2. Tras la intervención del VAR que anuló el gol de Chivas por fuera de juego, la calma nunca regresó al banquillo tapatío. A partir de ese instante, Milito cuestionó de manera constante y vehemente cada apreciación del árbitro central.

Los reclamos del argentino lo llevaron a estar prácticamente dentro del terreno de juego. Esta conducta obligó a Jorge Abraham Camacho, el cuarto oficial, a intervenir de manera directa en varias ocasiones.

Camacho tuvo que dejar de lado sus funciones de supervisión para calmar físicamente a Milito y escoltarlo de regreso a su zona reglamentaria, intentando contener a un entrenador que parecía jugar su propio partido mental contra el cuerpo arbitral.

Gabriel Milito | MEXSPORT
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