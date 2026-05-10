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Contra

Julión Álvarez recibe fuerte golpe en la cara en pleno show / VIDEO

Julión Álvarez es golpeado en la cara con un ramo de rosas durante concierto. / @lospasosdejulion
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:49 - 09 mayo 2026
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El cantante Julión Álvarez vivió un incómodo momento durante un concierto luego de que un ramo de rosas lanzado desde el público impactara directamente en su rostro

El cantante de regional mexicano Julión Álvarez fue golpeado accidentalmente en el rostro con un ramo de rosas durante una de sus presentaciones recientes, un momento que quedó grabado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran el instante en el que el intérprete se encontraba cantando frente al público cuando un arreglo floral fue lanzado hacia el escenario y terminó impactándolo directamente en la cara.

IG: @lospasosdejulion

¿Cómo fue el momento en que golpearon a Julión Álvarez?

El incidente ocurrió mientras el cantante interpretaba su tema "Cuando te Amé" en vivo durante su presentación en el Palenque de Metepec, en el Estado de México.

En los videos difundidos por asistentes se observa que el ramo de flores fue aventado desde las gradas con fuerza considerable, lo que impidió que el cantante pudiera esquivarlo a tiempo.

Tras el impacto, Julión Álvarez mostró desconcierto y detuvo por unos segundos su interpretación antes de continuar con el concierto.

@lospasosdejulion

Fans reaccionan al video viral del concierto

El momento provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista señalaron los riesgos que implica lanzar objetos al escenario, incluso cuando se trata de regalos o flores.

Algunos usuarios recordaron que este tipo de arreglos florales suelen contener:

  • Alambres

  • Espinas

  • Bases rígidas

  • Elementos metálicos de soporte

Por ello, varios comentarios advirtieron que el golpe pudo haber provocado una lesión mayor, especialmente en los ojos o el rostro del cantante.

¿Julión Álvarez suspendió el concierto?

No. Pese al golpe y la sorpresa del momento, el cantante continuó con su presentación y siguió interpretando sus canciones frente al público.

Hasta el momento, el artista no ha reportado lesiones derivadas del incidente.

@lospasosdejulion
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