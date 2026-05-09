VIDEO: Atacan a balazos vivienda ligada a Rubén Rocha Moya en Sinaloa

La violencia volvió a sacudir a Culiacán la mañana de este sábado 9 de mayo, luego de que una vivienda en la que anteriormente habitó el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera atacada a balazos por sujetos armados en la colonia Las Quintas.

El atentado ocurre en uno de los momentos más tensos para la política sinaloense, marcado por las acusaciones que autoridades de Estados Unidos presentaron recientemente contra el morenista y otros funcionarios de la entidad por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre el bulevar Sinaloa y la calle Lago de Cuitzeo, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble antes de escapar del lugar.

El ataque a una de las viviendas de Rubén Rocha Moya sucedió este sábado pasado el medio día / Especial

Fuerte movilización policiaca tras ataque armado

Luego del reporte realizado al número de emergencias, elementos de distintas corporaciones policiacas y militares se movilizaron hacia la zona para acordonar el área y permitir el inicio de las diligencias periciales correspondientes.

En el sitio fueron encontrados múltiples casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación abierta por este ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas ni detenidos relacionados con el atentado, mientras continúan las indagatorias para determinar el posible móvil del ataque y si existe relación directa con el contexto político que atraviesa actualmente Sinaloa.

La agresión generó alarma entre vecinos de la colonia Las Quintas, quienes reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la mañana.

El Gobernador de Sinaloa pidió permiso al cargo mientras están las investigaciones en su contra por presunta relación con el narco / Especial

Ataque ocurre tras licencia de Rocha Moya

El atentado se registra apenas una semana después de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal para separarse del cargo como gobernador de Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación en su contra y contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

En el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses señalaron que los acusados presuntamente se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos hacia territorio norteamericano.

Sin embargo, Rocha Moya rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que pidió licencia para no interferir en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República. Además, afirmó que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”.

Las autoridades comenzaron las investigaciones para dar con los responsables / Especial

Sinaloa enfrenta escenario político inédito

La salida temporal de Rocha Moya abrió un escenario político sin precedentes en la entidad. El Congreso del Estado aprobó su licencia el pasado 2 de mayo de 2026 y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa.

Bonilla, quien anteriormente se desempeñaba como secretaria General de Gobierno, asumió el cargo en medio de un ambiente de incertidumbre política, tensión institucional y crecientes episodios de violencia en la capital sinaloense.

La propiedad no es la actual residencia del político de Morena, pero se sabe que pertenece a él / Especial

El caso ha provocado impacto nacional debido a que las investigaciones estadounidenses involucran a funcionarios estatales, municipales y mandos vinculados a áreas de seguridad y procuración de justicia.

Mientras tanto, el ataque armado contra la vivienda relacionada con Rocha Moya incrementa la tensión política y social en Sinaloa, donde las autoridades continúan investigando el atentado y reforzando la seguridad en distintas zonas de Culiacán.