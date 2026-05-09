10 de mayo será más caro en 2026; esto gastarían las familias y se espera una importante recaudación

El Día de las Madres volverá a convertirse en uno de los motores económicos más importantes del país este 2026. A pesar de la inflación, el aumento de precios y la incertidumbre económica que enfrentan miles de familias mexicanas, millones de personas están dispuestas a gastar más dinero con tal de celebrar a mamá el próximo 10 de mayo.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), esta celebración dejará una derrama económica cercana a los 94 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento del 7 por ciento en comparación con el año pasado.

El organismo empresarial destacó que el Día de las Madres se mantiene como una de las fechas más importantes del calendario comercial en México y actualmente ocupa el tercer lugar nacional en generación de consumo, solo por debajo de las fiestas decembrinas y El Buen Fin.

Se espera una derrama económica de 94 mil millones de pesos en todo el país por el Día de las Madres / Magnific

¿Cuánto gastarán los mexicanos para celebrar a mamá?

Según la Concanaco, cada persona gastará en promedio alrededor de 2 mil pesos para festejar a las madres mexicanas, una cifra que incluye regalos, flores, comidas, ropa, perfumes y reuniones familiares.

“El 10 de mayo se mantiene como una de las celebraciones más importantes del calendario nacional y se ubica como la tercera fecha con mayor derrama económica del año, solo por debajo de las fiestas decembrinas y El Buen Fin”, señaló la Concanaco.

El gasto beneficiará directamente a millones de negocios relacionados con restaurantes, cafeterías, florerías, pastelerías, tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y perfumerías, sectores que esperan una importante recuperación económica durante este fin de semana.

La Confederación estimó que alrededor de 4.8 millones de unidades económicas podrían verse favorecidas por el aumento del consumo derivado de esta celebración.

Día de las Madres se mantiene como una de las fechas más importantes del calendario comercial / Especial

Inflación golpeará el bolsillo este 10 de mayo

Aunque el Día de las Madres traerá beneficios para el comercio nacional, también representará un duro golpe económico para muchas familias debido al incremento generalizado en los precios.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advirtió que celebrar el 10 de mayo será 14.5 por ciento más caro que en 2025, principalmente por el aumento en productos y servicios relacionados con regalos y salidas familiares.

De acuerdo con el sondeo realizado por la organización, un ramo de flores podría costar este año al menos 620 pesos, mientras que regalos más elaborados como perfumes, ropa o joyería podrían alcanzar precios de entre mil 300 y 3 mil 200 pesos.

Además, salir a comer en familia también implicará un fuerte desembolso. Según la Anpec, una comida en un restaurante de gama media para 10 personas podría costar hasta 8 mil pesos.

Cada persona gastará en promedio alrededor de 2 mil pesos para festejar a las madres / Magnific

“En conjunto, estos costos registran un incremento promedio de 14.5% respecto al año anterior, reflejando las presiones inflacionarias que afectan el bolsillo de los consumidores”, detalló la Anpec en un comunicado.

El Día de las Madres sigue siendo clave para la economía

Pese al aumento de precios, especialistas consideran que el 10 de mayo seguirá siendo una de las fechas con mayor movimiento económico debido a la importancia cultural y emocional que tiene esta celebración en México.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, destacó que el consumo realizado en negocios formales no solo impulsa el comercio, sino que también fortalece empleos y contribuye al crecimiento económico nacional.

Restaurantes, cafeterías, florerías, pastelerías, tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y perfumerías, lo más beneficiados / Magnetic

“Cuando el consumo se realiza en establecimientos formales, el beneficio se multiplica: se fortalecen empleos, se impulsa la recaudación, se apoya a las familias empresarias y se contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto”, enfatizó Octavio de la Torre.