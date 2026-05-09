VIDEO: Intentan linchar a 2 mujeres por considerarlas “brujas” en Edomex

Un nuevo caso de violencia colectiva e intolerancia sacudió al Estado de México, luego de que pobladores del municipio de Temoaya intentaran linchar a dos mujeres a quienes acusaron de practicar “brujería” tras presuntamente bañar a un perro en un manantial considerado sagrado por habitantes de la comunidad.

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Pedro Temoaya y rápidamente generaron indignación en redes sociales, especialmente después de difundirse videos donde se observa el nivel de agresividad con el que actuaron algunos pobladores contra las víctimas.

De acuerdo con los reportes, las dos mujeres fueron golpeadas incluso dentro de las instalaciones de la Comandancia Municipal, luego de que un grupo de personas irrumpiera por la fuerza para impedir que fueran liberadas.

Las dos mujeres, según los pobladores, estaban realizando un ritual y metieron al perro a un manantial sagrado / Especial

Todo comenzó en el manantial “Los Ajolotes”

Según la cronología de los hechos, el conflicto inició el pasado 4 de mayo cuando las mujeres acudieron al manantial conocido como “Los Ajolotes”, un sitio considerado especial por habitantes de la región.

Los pobladores señalaron que las mujeres estaban bañando a un perro en el lugar y aseguraron que esa acción formaba parte de un supuesto ritual de brujería. La situación se agravó aún más cuando algunas personas encontraron una veladora cerca del manantial, lo que provocó que comenzaran las acusaciones.

La tensión creció rápidamente y derivó en un primer intento de linchamiento en plena comunidad. Posteriormente, los propios habitantes llevaron a las mujeres ante las autoridades municipales exigiendo que fueran detenidas por supuestamente contaminar el manantial.

Sin embargo, las autoridades no encontraron elementos suficientes para configurar un delito ni razones legales para trasladarlas ante el Ministerio Público.

Las señoras fueron llevadas ante la policía, pero no lograron levantarles cargos y las dejarían libres / Especial

Pobladores irrumpieron en la comandancia

La situación escaló de manera violenta cuando los habitantes se enteraron de que las mujeres serían liberadas. Fue entonces cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza a la Comandancia Municipal. De acuerdo con los reportes, rompieron ventanas y comenzaron a agredir físicamente a las víctimas mientras les gritaban “brujas”, generando momentos de caos y tensión dentro del inmueble oficial.

Al saber que no recibirían un castigo, la gente se enojó y empezó a golpear a las mujeres / Especial

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de las dos mujeres, aunque colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron los hechos y exigieron justicia. El caso ha generado preocupación debido al nivel de violencia colectiva registrado y a la falta de control de las autoridades durante la agresión.