Eruviel Ávila es denunciado por su esposa María Irene Dipp por presunta violencia y amenazas
La esposa del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, María Irene Dipp Walther, lo denunció públicamente por presunta violencia psicológica y amenazas, señalando que teme por su integridad y la de sus hijos.
A través de un video difundido en redes sociales, Dipp aseguró que ha sufrido durante tiempo prolongado este tipo de conductas y advirtió: “he recibido amenazas… y vivo con el temor constante de perder a mis hijos”
¿Qué denunció la esposa de Eruviel Ávila?
De acuerdo con su testimonio, la esposa del legislador afirmó que ha sido víctima de amenazas legales, intimidaciones y violencia psicológica, situación que la llevó a distanciarse junto con sus hijos.
También indicó que el político la ha señalado como responsable de los conflictos familiares, aunque sostuvo que su prioridad ha sido proteger a sus hijos de un entorno que calificó como “ambiente tóxico”.
Como medida preventiva, Dipp responsabilizó directamente a Ávila de cualquier situación que pudiera afectar su integridad física o emocional, así como la de su familia.
¿Qué ha dicho Eruviel Ávila tras las acusaciones?
Tras la difusión del caso, Eruviel Ávila emitió un mensaje en el que no confirmó ni negó las acusaciones, pero señaló que buscará priorizar el bienestar de sus hijos.
“En lo privado… haremos prevalecer con diálogo y respeto el bienestar de nuestros dos hijos”, expresó el político.
¿Quién es Eruviel Ávila?
Eruviel Ávila Villegas es actualmente diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México y fue gobernador del Estado de México de 2011 a 2017, por lo que la denuncia ha generado amplia atención pública.
Según lo difundido, la esposa del político también señaló que el exmandatario habría utilizado su posición para intimidarla, lo que forma parte de los señalamientos hechos en su contra.
Irene Dipp, esposa del diputado del Verde, Eruviel Ávila, denunció en su cuenta de IG violencia sicológica por parte del exgobernador del Edomex. Dipp Walter lo responsabiliza de cualquier cosa que pudiera sucederle a ella o sus hijos… 👇 pic.twitter.com/gSS7Een5W8— Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) April 21, 2026