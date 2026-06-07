¡El show de Curazao! Llegan a su amistoso en autobús escolar y desatan la fiesta

A unos días de hacer historia en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Curazao se robó los reflectores fuera de la cancha. El conjunto caribeño llegó a su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 a bordo de un autobús escolar, sin ventanas y acompañado por un ambiente de fiesta que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lejos de la formalidad que suelen mostrar otras selecciones, los jugadores disfrutaron el trayecto entre música, cánticos y una gran convivencia, reflejando la ilusión que vive el país ante la participación más importante de su historia futbolística.

Así llegó la selección de Curazao en un autobús clásico, bandera al frente y los jugadores por sus ventanillas, lo de Curazao en tener mucho flow en este mundial https://t.co/HTFBbYfMg6 — FUTGOL360 | Fútbol (@FUTGOL360_) June 7, 2026

Curazao vive con alegría los días previos a su debut mundialista

La peculiar llegada demuestra el ambiente que se respira dentro de la selección caribeña, que se encuentra a las puertas de su primera participación en una Copa del Mundo.

Para Curazao, clasificar al Mundial 2026 ya representa un logro histórico, por lo que cada momento previo al torneo está siendo disfrutado al máximo tanto por jugadores como por aficionados.

La selección ha sido una de las historias más llamativas del proceso mundialista, siendo el equipo con más naturalizados, y ahora buscará trasladar esa ilusión al terreno de juego cuando arranque la competencia.

Festejos de Curazao I @Concacaf

Un debut complicado en el Grupo E

La misión de Curazao en su estreno mundialista no será sencilla. El combinado caribeño quedó ubicado en el Grupo E, considerado uno de los sectores más complicados del torneo. En su camino aparecerán la poderosa Alemania, la competitiva Ecuador y la siempre peligrosa Costa de Marfil.

A pesar de partir como uno de los equipos con menos experiencia internacional dentro del grupo, Curazao buscará dar la sorpresa y convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

Mientras se acerca el debut más importante de su historia, la selección caribeña sigue disfrutando el momento a su estilo: con música, fiesta y la ilusión de representar a su país en el escenario más grande del futbol mundial.