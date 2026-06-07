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Empelotados

¡El show de Curazao! Llegan a su amistoso en autobús escolar y desatan la fiesta

Curazao hace historia al jugar su primer Mundial | ESPECIAL
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:25 - 07 junio 2026
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La selección caribeña llamó la atención con una peculiar llegada a su último partido de preparación antes de disputar el Mundial 2026

A unos días de hacer historia en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Curazao se robó los reflectores fuera de la cancha. El conjunto caribeño llegó a su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 a bordo de un autobús escolar, sin ventanas y acompañado por un ambiente de fiesta que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lejos de la formalidad que suelen mostrar otras selecciones, los jugadores disfrutaron el trayecto entre música, cánticos y una gran convivencia, reflejando la ilusión que vive el país ante la participación más importante de su historia futbolística.

Curazao vive con alegría los días previos a su debut mundialista

La peculiar llegada demuestra el ambiente que se respira dentro de la selección caribeña, que se encuentra a las puertas de su primera participación en una Copa del Mundo.

Para Curazao, clasificar al Mundial 2026 ya representa un logro histórico, por lo que cada momento previo al torneo está siendo disfrutado al máximo tanto por jugadores como por aficionados.

La selección ha sido una de las historias más llamativas del proceso mundialista, siendo el equipo con más naturalizados, y ahora buscará trasladar esa ilusión al terreno de juego cuando arranque la competencia.

Festejos de Curazao I @Concacaf

Un debut complicado en el Grupo E

La misión de Curazao en su estreno mundialista no será sencilla. El combinado caribeño quedó ubicado en el Grupo E, considerado uno de los sectores más complicados del torneo. En su camino aparecerán la poderosa Alemania, la competitiva Ecuador y la siempre peligrosa Costa de Marfil.

A pesar de partir como uno de los equipos con menos experiencia internacional dentro del grupo, Curazao buscará dar la sorpresa y convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

Mientras se acerca el debut más importante de su historia, la selección caribeña sigue disfrutando el momento a su estilo: con música, fiesta y la ilusión de representar a su país en el escenario más grande del futbol mundial.

Selección de Curazao I X
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