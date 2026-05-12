Curazao separa a su técnico a días del Mundial 2026; jugadores piden el regreso de Dick Advocaat

A un mes de su bautismo en la Copa Mundial, Curazao se separó el lunes del entrenador Fred Rutten, en medio de reportes de que el veterano neerlandés Dick Advocaat regresará al equipo al que condujo durante las eliminatorias.

Salida de Rutten

La incertidumbre en torno a la nación más pequeña por población que se haya clasificado a un Mundial masculino surge a menos de cinco semanas de un exigente debut contra Alemania en Houston. Rutten asumió el cargo en febrero después de que Advocaat, de 78 años, renunciara al citar problemas de salud de su hija.

Curazao en Eliminatorias de Concacaf | @Concacaf

Bajo la dirección de Rutten, el equipo perdió dos partidos de preparación en marzo contra Australia y China, ambos en Australia. Según reportes de prensa, los jugadores querían el regreso de Advocaat.

“Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero les deseo a todos lo mejor”, dijo Rutten en un comunicado publicado por la federación de futbol de Curazao. Rutten anteriormente entrenó a los clubes neerlandeses Twente, PSV Eindhoven y Feyenoord, y al Schalke en Alemania.

Dick Advocaat l AP

¿Por qué renunció en su momento Advocaat?

Dick Advocaat renunció como técnico de Curazao, a finales del mes de febrero, debido a problemas de salud de su hija y no dirigirá a la selección en el Mundial 2026, después de que catapultaran su clasificación a finales del años pasado tras un empate sin goles ante Jamaica en el Independence Park.

Dick Advocaat da indicaciones en juego del Sunderland | AP

El entrenador neerlandés, de 78 años, estaba previsto para conducir al país caribeño en un debut contra Alemania, cuatro veces campeona, el 14 de junio en Houston, para iniciar su histórico debut; sin embargo, ha decidió ver por su hija y estar en esos momento de máxima importancia.

"Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Pero eso no cambia el hecho de que extrañaré mucho a Curazao, a la gente de allí ya mis colegas", dijo Advocaat en un comunicado difundido el lunes por la federación de futbol del país.