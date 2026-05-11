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Futbol

Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina se convirtió en el primer país en anunciar su convocatoria

Bosnia y Herzegovina | AFP
Ramiro Pérez Vásquez 09:43 - 11 mayo 2026
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El técnico Sergej Barbarez llegará con una mezcla de experiencia y juventud

Bosnia y Herzegovina se convirtió en el primer combinado nacional en anunciar oficialmente su convocatoria de 26 futbolistas para disputar la Copa del Mundo 2026. El técnico Sergej Barbarez apostó por una mezcla de experiencia y juventud con el objetivo de competir en una de las ediciones más exigentes del certamen internacional.

¿Quiénes son los convocados?

Entre los nombres más destacados de la lista aparece el histórico delantero Edin Džeko, quien a sus 40 años continuará siendo el referente ofensivo del conjunto balcánico. El atacante del FC Schalke 04 liderará una generación que busca devolver protagonismo internacional a Bosnia, apoyado por futbolistas consolidados en las principales ligas europeas.

Otro de los elementos clave será Ermedin Demirović, delantero del VfB Stuttgart, quien llega tras consolidarse como uno de los atacantes más efectivos de la Bundesliga. Su capacidad goleadora y movilidad ofensiva serán fundamentales para acompañar a Džeko en el ataque bosnio durante el torneo mundialista.

Bosnia y Herzegovina | AFP

La convocatoria también destaca por la presencia de jóvenes figuras como Amar Dedić y Tarik Muharemović. Dedić, lateral del SL Benfica, se ha convertido en uno de los defensores más prometedores de Europa gracias a su velocidad y capacidad ofensiva. Por su parte, Muharemović, zaguero del US Sassuolo, representa el recambio generacional en la defensa bosnia.

En la portería, Bosnia contará con Nikola Vasilj del FC St. Pauli, además de Martin Zlomislić y Osman Hadžikić. La línea defensiva estará integrada por elementos experimentados como Sead Kolašinac del Atalanta BC y Nikola Katić del Schalke 04, acompañados por Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić y Nihad Mujakić.

El mediocampo bosnio combinará recuperación y creatividad con nombres como Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović y Armin Gigović. Además, el talento joven estará representado por futbolistas ofensivos como Kerim Alajbegović del RB Salzburg y Esmir Bajraktarević del PSV Eindhoven, considerados dos de las grandes promesas del futbol balcánico.

Edin Džeko celebra con sus compañeros de selección en el partido de Gales ante Bosnia y Herzegovina | AP
Edin Džeko celebra con sus compañeros de selección en el partido de Gales ante Bosnia y Herzegovina | AP

Fase de Grupos de Bosnia y Herzegovina

El conjunto de Sergej Barbarez tendrá su primer cotejo del Grupo B ante Canadá el 12 de junio, su segundo duelo será el 18 ante Suiza y finalmente cierra la Fase de Grupos ante Qatar, en uno de los grupos más cerrados.

Bosnia y Herzegovina buscará convertirse en una de las sorpresas del Mundial de 2026 y superar lo realizado en Brasil 2014, hasta ahora su única participación mundialista. Con una base liderada por Džeko y complementada por una nueva generación de talento europeo, el combinado balcánico espera llegar al torneo veraniego con aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias.

Jugador

Posición

Club actual

Nikola Vasilj

Portero

FC St. Pauli

Martin Zlomislić

Portero

HNK Rijeka

Osman Hadžikić

Portero

Slaven Belupo

Sead Kolašinac

Defensa

Atalanta BC

Amar Dedić

Defensa lateral

SL Benfica

Nihad Mujakić

Defensa central

Gaziantep FK

Nikola Katić

Defensa central

FC Schalke 04

Tarik Muharemović

Defensa

US Sassuolo

Stjepan Radeljić

Defensa central

HNK Rijeka

Dennis Hadžikadunić

Defensa central

UC Sampdoria

Nidal Čelik

Defensa

RC Lens

Amir Hadžiahmetović

Mediocampista

Hull City AFC

Ivan Šunjić

Mediocampista defensivo

Pafos FC

Ivan Bašić

Mediocampista

FC Astana

Dženis Burnić

Mediocampista

Karlsruher SC

Ermin Mahmić

Mediocampista ofensivo

FC Slovan Liberec

Benjamin Tahirović

Mediocampista

Brøndby IF

Amar Memić

Extremo

FC Viktoria Plzeň

Armin Gigović

Mediocampista

BSC Young Boys

Kerim Alajbegović

Extremo

RB Salzburg

Esmir Bajraktarević

Extremo

PSV Eindhoven

Ermedin Demirović

Delantero

VfB Stuttgart

Jovo Lukić

Delantero

FC Universitatea Cluj

Samed Baždar

Delantero

Jagiellonia Białystok

Haris Tabaković

Delantero centro

Borussia Mönchengladbach

Edin Džeko

Delantero

FC Schalke 04

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