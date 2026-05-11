Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina se convirtió en el primer país en anunciar su convocatoria
Bosnia y Herzegovina se convirtió en el primer combinado nacional en anunciar oficialmente su convocatoria de 26 futbolistas para disputar la Copa del Mundo 2026. El técnico Sergej Barbarez apostó por una mezcla de experiencia y juventud con el objetivo de competir en una de las ediciones más exigentes del certamen internacional.
¿Quiénes son los convocados?
Entre los nombres más destacados de la lista aparece el histórico delantero Edin Džeko, quien a sus 40 años continuará siendo el referente ofensivo del conjunto balcánico. El atacante del FC Schalke 04 liderará una generación que busca devolver protagonismo internacional a Bosnia, apoyado por futbolistas consolidados en las principales ligas europeas.
Otro de los elementos clave será Ermedin Demirović, delantero del VfB Stuttgart, quien llega tras consolidarse como uno de los atacantes más efectivos de la Bundesliga. Su capacidad goleadora y movilidad ofensiva serán fundamentales para acompañar a Džeko en el ataque bosnio durante el torneo mundialista.
La convocatoria también destaca por la presencia de jóvenes figuras como Amar Dedić y Tarik Muharemović. Dedić, lateral del SL Benfica, se ha convertido en uno de los defensores más prometedores de Europa gracias a su velocidad y capacidad ofensiva. Por su parte, Muharemović, zaguero del US Sassuolo, representa el recambio generacional en la defensa bosnia.
En la portería, Bosnia contará con Nikola Vasilj del FC St. Pauli, además de Martin Zlomislić y Osman Hadžikić. La línea defensiva estará integrada por elementos experimentados como Sead Kolašinac del Atalanta BC y Nikola Katić del Schalke 04, acompañados por Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić y Nihad Mujakić.
El mediocampo bosnio combinará recuperación y creatividad con nombres como Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović y Armin Gigović. Además, el talento joven estará representado por futbolistas ofensivos como Kerim Alajbegović del RB Salzburg y Esmir Bajraktarević del PSV Eindhoven, considerados dos de las grandes promesas del futbol balcánico.
Fase de Grupos de Bosnia y Herzegovina
El conjunto de Sergej Barbarez tendrá su primer cotejo del Grupo B ante Canadá el 12 de junio, su segundo duelo será el 18 ante Suiza y finalmente cierra la Fase de Grupos ante Qatar, en uno de los grupos más cerrados.
Bosnia y Herzegovina buscará convertirse en una de las sorpresas del Mundial de 2026 y superar lo realizado en Brasil 2014, hasta ahora su única participación mundialista. Con una base liderada por Džeko y complementada por una nueva generación de talento europeo, el combinado balcánico espera llegar al torneo veraniego con aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias.
Jugador
Posición
Club actual
Nikola Vasilj
Portero
FC St. Pauli
Martin Zlomislić
Portero
HNK Rijeka
Osman Hadžikić
Portero
Slaven Belupo
Sead Kolašinac
Defensa
Atalanta BC
Amar Dedić
Defensa lateral
SL Benfica
Nihad Mujakić
Defensa central
Gaziantep FK
Nikola Katić
Defensa central
FC Schalke 04
Tarik Muharemović
Defensa
US Sassuolo
Stjepan Radeljić
Defensa central
HNK Rijeka
Dennis Hadžikadunić
Defensa central
UC Sampdoria
Nidal Čelik
Defensa
RC Lens
Amir Hadžiahmetović
Mediocampista
Hull City AFC
Ivan Šunjić
Mediocampista defensivo
Pafos FC
Ivan Bašić
Mediocampista
FC Astana
Dženis Burnić
Mediocampista
Karlsruher SC
Ermin Mahmić
Mediocampista ofensivo
FC Slovan Liberec
Benjamin Tahirović
Mediocampista
Brøndby IF
Amar Memić
Extremo
FC Viktoria Plzeň
Armin Gigović
Mediocampista
BSC Young Boys
Kerim Alajbegović
Extremo
RB Salzburg
Esmir Bajraktarević
Extremo
PSV Eindhoven
Ermedin Demirović
Delantero
VfB Stuttgart
Jovo Lukić
Delantero
FC Universitatea Cluj
Samed Baždar
Delantero
Jagiellonia Białystok
Haris Tabaković
Delantero centro
Borussia Mönchengladbach
Edin Džeko
Delantero
FC Schalke 04
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