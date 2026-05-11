Turco Mohamed ‘enloquece’ y arremete contra Liga MX por calendario tras eliminación del Toluca

El Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, quedó eliminado tras caer ante Pachuca; tras la serie Antonio Mohamed dejó una dura crítica en conferencia de prensa debido al ajustado calendario dentro del Clausura 2026.

“El inicio de torneo no puede ser; no puede ser que somos la única liga del mundo que vamos a estar jugando cuando se juegue la final del Mundial. El 17 y 18 de julio empieza el torneo y se va a estar jugando la final del mundo”, mencionó.

El Turco Mohamed dejó entrever que a la Liga le importa poco: “No creo que se interesen mucho por nuestro partido. Es la pregunta que hago: ¿o sí? ¿Ustedes qué van a ver? Bueno, ese es el valor que le damos nosotros.”

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | IMAGO7

¿Qué dijo sobre el partido?

Antonio Mohamed también habló sobre el rival: “Primero que nada, ellos fueron mejores en la serie, ganaron bien, pero el penal condiciona todo también en el partido de hoy. No es el mismo penal que nos cobra el mismo árbitro con San Luis; si a nosotros ese penal no nos lo cobran, ese partido se jugaba al revés, primero acá y después allá con esos dos puntos, y lo premian con la Liguilla.”

“Pero bueno, es así. Creo que Pachuca fue mejor que nosotros. Hay que saber aceptar cuando se pierde. Llegamos con lo justo físicamente, así que felicitar al rival y nosotros a recuperar gente para el objetivo que tenemos, que es ganar la Concacaf.”

Antonio 'Turco' Mohamed durante el juego Querétaro vs Toluca del Clausura 2026 I IMAGO7

El Turco Mohamed hizo la comparativo con otros conjuntos con los que disputaron doble competencia con la Concachampions: “Hay equipos que ya están de vacaciones y no es casualidad que los equipos que jugamos doble competencia estemos fuera, y los equipos que hicieron pretemporada como corresponde, como Pachuca, como Pumas, estén con mucho más resto físico.

“Mismo Chivas, al que le sacaron muchos jugadores, pero el tema de la pretemporada la tienen que hacer todos igual. Hay mucha desventaja porque nosotros jugamos mayor cantidad de partidos y tuvimos mucha menos preparación. Eso habría que reverlo bastante, más que nada el inicio del torneo”.

Toluca cayó ante Pachuca | IMAGO7

Toluca en la Final de Concacaf