Real Oviedo, de Grupo Pachuca, desciende en España tras una temporada en LaLiga

Oficialmente Real Oviedo ha descendido a la Liga Hypermotion luego del termino de la Jornada 35 en LaLiga; el conjunto asturiano empató sin goles ante Getafe y tras las combinaciones de resultados quedó matemáticamente descendido.

Los dirigidos por Guillermo Almada se irán tras una temporada en Primera División en donde hasta el momento con 29 puntos ocupan el último lugar y se han quedado a 10 puntos del Girona a falta de tres juegos para el término de la campaña.

Oviedo registra seis victorias, 11 empates y 18 derrotas, el equipo tuvo una temporada inestable en la que tuvo que cambiar, durante el desarrollo, de técnico con la salida de luis Carrión y la llegada de Guillermo Almada.

Real Oviedo vs Getafe | X: @RealOviedo

¿Qué pasará con Almada?

Guillermo Almada continuará en el Real Oviedo aunque descienda. El estratega uruguayo, que está a un paso de bajar a la Segunda División con los carbayones, está apalabrado para mantenerse en el equipo, no obstante que la permanencia del conjunto español es prácticamente imposible.

De acuerdo con informantes al interior del Grupo Pachuca, la continuidad del exmíster del Pachuca (o Real Valladolid, según sea el caso) está asegurada, pues aun con los resultados que vieron en el equipo, les gustó la reacción que tuvo el Oviedo desde que tomó las riendas.

Guillermo Almada como director técnico de Real Oviedo | AFP

Es real la opción de seguir con Almada y por ello hay seguridad de que la relación siga; aunque, evidentemente, es factible que sea blanco para clubes incluso del balompié mexicano. El uruguayo actualmente tiene una cláusula de 4 millones de dólares en caso de que cualquier club quiera hacerse de sus servicios en el futuro, por lo que, en caso de que un conjunto mexicano lo busque, deberá pagar ese monto para desvincularlo.

Duro poco el sueño

Cabe mencionar que, el Real Oviedo regresó a la Primera División de España 24 años después. Tras una promoción dramática por el ascenso a LaLiga, el equipo que pertenece a Grupo Pachuca se ponía en el reflector con su presencia en una d ellas mejores ligas.

Real Oviedo en LaLiga | x:@RealOviedo