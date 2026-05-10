Real Oviedo sobrevive con nueve ante Getafe y aplaza su descenso en LaLiga

El equipo asturiano, colista de la categoría, resistió heroicamente con dos jugadores menos para firmar un empate estéril ante un Getafe sin ideas. La permanencia matemática podría desvanecerse este lunes si el Girona puntúa en Vallecas.

El Real Oviedo consiguió un punto de orgullo en el Carlos Tartiere tras aguantar gran parte del partido en inferioridad numérica. El equipo azul, que terminó con nueve hombres por dos expulsiones revisadas por el VAR, firmó un empate sin goles (0-0) ante un Getafe decepcionante. Este resultado evita el descenso matemático inmediato, aunque el futuro del club carbayón pende del partido que enfrentará al Girona y al Rayo Vallecano.

Luis Carrión introdujo a Bailly y Hassan como novedades en su once, manteniendo a Reina en el centro del campo. Por su parte, Bordalás optó por dejar a Luis Vázquez en el banquillo, dando entrada a Mario Martín y devolviendo a Djené a la titularidad.

La mala fortuna se cebó pronto con los locales. A los diez minutos, Bailly, uno de los recién incorporados, tuvo que retirarse lesionado, siendo sustituido por Costas. Poco después, el Oviedo tuvo su ocasión más clara de la primera mitad cuando un centro de Hassan fue rematado al poste por Ilyas Chaira.

Con el transcurso de los minutos, el Getafe fue ganando terreno, principalmente a través de jugadas a balón parado. Los saques de esquina se convirtieron en su mejor arma, obligando al guardameta Aarón Escandell a intervenir con acierto ante los intentos de Davinchi y Mario Martín.

El VAR, protagonista en el Tartiere

La segunda mitad arrancó con un cambio ofensivo en el Getafe: Luis Vázquez entró por Mario Martín para formar la delantera habitual. Sin embargo, el partido dio un giro drástico en el minuto 54. Javi López vio una tarjeta amarilla por una entrada sobre Juan Iglesias, pero el VAR llamó al colegiado Soto Grado. Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa, desatando la indignación de la afición y los jugadores ovetenses.

Real Oviedo vs Getafe | X: @RealOviedo

En medio de la tensión, Santi Cazorla regresó al césped del Tartiere, en lo que podría ser una de sus últimas apariciones como profesional. Poco después, Arambarri desperdició una gran oportunidad al cabecear desviado un centro al segundo palo.

La pesadilla para el Oviedo no había terminado. A falta de quince minutos para el final, el VAR volvió a intervenir. Soto Grado fue llamado de nuevo para revisar una acción de Sibo, quien dejó los tacos sobre Arambarri tras un despeje. La revisión concluyó con la segunda expulsión para el equipo local, que se quedaba con nueve jugadores sobre el campo.

Real Oviedo vs Getafe | X: @GetafeCF

A pesar de la doble inferioridad numérica, el Real Oviedo se atrincheró y defendió con coraje. Un remate lejano de Ilyas Chaira y otro de Luis Vázquez para los visitantes fueron las únicas acciones destacables en un tramo final marcado por la épica resistencia local. El pitido final selló un punto que, si bien no cambia drásticamente su situación, permite al Oviedo no descender matemáticamente y mantiene al Getafe en puestos europeos de manera provisional.