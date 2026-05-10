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Futbol

Belgrano se burla de México tras victoria sobre Talleres en famoso Clásico Cordobés

Belgrano manda mensajito tras vcitoria ante Talleres l X:Belgrano
Ramiro Pérez Vásquez 14:37 - 10 mayo 2026
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El conjunto celeste dejó un inédito mensaje en redes sociales

Belgrano escribió una noche histórica en el futbol argentino luego de derrotar 1-0 a Talleres en una nueva edición del Clásico Cordobés, resultado que le permitió avanzar a los Cuartos de Final del Torneo Apertura. 

El único tanto del encuentro llegó gracias a Gonzalo González Metilli, quien apareció en el momento clave para definir el compromiso. El mediocampista aprovechó un espacio dentro del área y con una definición precisa venció al arquero rival para desatar la locura de los aficionados celestes, que soñaban con una noche épica en territorio enemigo.

Tras el gol, Talleres intentó reaccionar empujado por su público, pero Belgrano mostró orden defensivo y una gran capacidad para soportar la presión durante los minutos finales. El conjunto albiazul buscó el empate de múltiples formas, aunque nunca encontró claridad ante un rival que defendió con intensidad cada balón.

Belgrano supera a Talleres en los Octavos de Final l X:Belgrano

El silbatazo final detonó la celebración de Belgrano, cuyos jugadores festejaron con euforia una victoria que significó mucho más que el pase a la siguiente ronda. El triunfo en el clásico representó un golpe de autoridad para el club cordobés y una herida profunda para Talleres, que quedó eliminado en casa ante su máximo rival.

Belgrano de fiesta tras victoria ante Talleres l X:Belgrano

Burla a México 

Uno de los momentos más comentados llegó después del partido, cuando las redes sociales de Belgrano publicaron un inesperado mensaje dirigido indirectamente a Talleres. El club acompañó una serie de imágenes con la frase “Amor a la Mexicana”, en tono de burla hacia su adversario, recordando el vínculo histórico que existe entre Talleres, Andrés Fassi y el Grupo Pachuca.

La publicación rápidamente se volvió viral entre aficionados argentinos y mexicanos, generando miles de reacciones y comentarios. Muchos seguidores interpretaron el mensaje como una provocación directa hacia la estructura dirigencial de Talleres, club que en los últimos años ha fortalecido su relación con el futbol mexicano gracias a la gestión de Fassi y su cercanía con Pachuca.

¿Momento histórico?

Además del impacto mediático, la victoria tuvo un peso histórico dentro del futbol argentino. Esta fue la primera ocasión en la que un equipo del interior del país derrotó y eliminó a su máximo rival como visitante en una serie de playoffs de Primera o Segunda División, un dato que incrementó todavía más la magnitud del triunfo conseguido por Belgrano.

Belgrano en el Torneo Apertura de Argentina l X:Belgrano

Ahora, el “Pirata” buscará mantener el impulso anímico en los Cuartos de Final, mientras la afición continúa disfrutando una clasificación inolvidable. Córdoba amaneció teñida de celeste tras una noche donde Belgrano no solo ganó el clásico más importante de la provincia, sino que también firmó una página histórica en el futbol argentino.

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