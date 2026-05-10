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10 de mayo en México: madres buscadoras convierten el Día de las Madres en jornada de protesta

Colectivos realizaron movilizaciones en Ciudad de México, Reynosa, Xalapa, Villahermosa y Jalisco durante el Día de las Madres./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:04 - 10 mayo 2026
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Colectivos marcharon en distintas ciudades del país para exigir justicia y localizar a sus familiares desaparecidos

Mientras miles de familias celebraban el Día de las Madres, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas salieron a las calles este 10 de mayo de 2026 para exigir avances en las investigaciones y respuestas de las autoridades en distintos estados de México.

Lejos de los festejos tradicionales, madres buscadoras realizaron movilizaciones en ciudades como Ciudad de México, Reynosa, Xalapa, Villahermosa y Guadalajara, donde portaron pancartas, fichas de búsqueda y fotografías de sus familiares desaparecidos.

En lugar de festejos, madres buscadoras convirtieron el Día de las Madres en una jornada nacional de protesta./ Captura de pantalla

En la capital del país, un contingente avanzó desde el Monumento a la Madre hacia las inmediaciones del Ángel de la Independencia, provocando cierres viales sobre Paseo de la Reforma mientras exigían visibilizar la crisis de desapariciones que afecta al país.

En Xalapa, Veracruz, las familias señalaron que el 10 de mayo dejó de representar una fecha de celebración debido a la ausencia de sus seres queridos. Durante la protesta insistieron en que la falta de resultados mantiene abiertas heridas que no han podido cerrar.

¿Por qué las madres buscadoras marcharon este 10 de mayo?

En Reynosa, Tamaulipas, colectivos de búsqueda transformaron la fecha en una jornada de exigencia pública para pedir justicia y denunciar la falta de atención institucional. Durante la movilización también acusaron malos tratos y revictimización por parte de autoridades encargadas de atender los casos.

Mientras tanto, en Villahermosa, Tabasco, familias de personas desaparecidas realizaron marchas y protestas para reclamar a la Fiscalía estatal y al gobierno local acciones concretas que permitan localizar a sus familiares.

En Jalisco, madres buscadoras reiteraron que el dolor y la incertidumbre han cambiado completamente el significado del Día de las Madres. En lugar de reuniones familiares, muchas participan cada año en movilizaciones para exigir avances en las carpetas de investigación.

Colectivos señalaron además que las familias enfrentan desgaste emocional, dificultades económicas y estigmatización social durante los procesos de búsqueda, situación que complica aún más la lucha por encontrar a sus desaparecidos.

Familias de personas desaparecidas portaron fotografías, pancartas y fichas de búsqueda durante las manifestaciones./ El Occidental
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