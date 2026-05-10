Tania Rincón habla de la lucha de las mujeres en el periodismo deportivo rumbo al Mundial 2026

Cuando hablamos de futbol, automáticamente pensamos en un balón rodando sobre la cancha, en estadios llenos, en hombres jugando y miles de aficionados gritando ¡gol!

Durante años, esa también fue la imagen del periodismo deportivo: un espacio históricamente dominado casi por completo por voces masculinas, donde las mujeres apenas comenzaban a abrirse camino.

Aunque hoy es mucho más común ver mujeres narrando partidos, analizando jugadas o encabezando programas deportivos, la desigualdad todavía es evidente. De acuerdo con datos del Observatorio de Medios Deportivos, solo el 7 % de las notas deportivas en medios mexicanos mencionan o están protagonizadas por mujeres, ya sea como periodistas o atletas. Además, apenas 1 de cada 10 portadas deportivas tiene a una mujer como figura principal y únicamente alrededor del 5 % de los puestos de liderazgo dentro de medios mexicanos están ocupados por mujeres.

Tania Rincón conoce perfectamente esa realidad.

Hoy, convertida en una de las conductoras deportivas más reconocidas de la televisión mexicana y parte de “La Jugada” —el histórico programa de análisis deportivo de Televisa enfocado principalmente en futbol y grandes eventos internacionales—rumbo al Mundial 2026, habla del tema desde la experiencia, pero también desde la memoria de una época donde las mujeres dentro del futbol y los medios deportivos eran contadas.

Creo que hoy por hoy estamos viviendo una realidad diferente a la realidad que yo enfrenté cuando empezaba, porque cuando yo empezaba éramos muy pocas; literal, todas nos conocíamos y eran contadas las mujeres que nos dedicábamos a esto, contó en entrevista para CONTRA.

Tania ha participado en la cobertura de los Mundiales de la FIFA: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, lo que ha fortalecido su trayectoria dentro del periodismo deportivo y consolidado su presencia en las coberturas internacionales, demostrando su conocimiento, preparación y una pasión constante por el deporte.

Al hablar, parece regresar a esos primeros años donde el futbol seguía siendo visto como un terreno casi exclusivo para hombres. Un espacio donde muchas veces las mujeres tenían que demostrar constantemente que sí sabían, que sí entendían el juego y que podían ocupar un lugar frente a una cámara o en una mesa de análisis.

Había hombres que pensaban que ese espacio era suyo y que era exclusivo para ellos, y que, como a lo mejor nosotras no habíamos jugado futbol, pues no íbamos a poder dar una opinión o emitir un juicio sobre cualquier deporte, recordó.

Sin embargo, algo comenzó a cambiar con el paso de los años. Poco a poco empezaron a aparecer más mujeres en transmisiones, coberturas internacionales y programas deportivos. Y junto con eso, nació también una red de apoyo entre periodistas que, según Tania, ha sido fundamental para las nuevas generaciones.

Lo platicaba hace unos días con Ana Caty Hernández y Val Marín (conductoras y periodistas deportivas mexicanas), y decíamos que esta generación de mujeres que estamos ahorita hemos creado una red de contención para las que vienen llegando, una red de ayuda también para entender de qué va el medio, cómo se juega y cómo nos tenemos que ayudar entre nosotras, explicó.

@taniarin

Tania sonríe al hablar de eso. Porque, aunque reconoce que todavía existen obstáculos, también siente que las mujeres atraviesan uno de los momentos más importantes dentro del periodismo deportivo mexicano.

Hoy estamos gozando de uno de los mejores momentos del periodismo deportivo femenino, digámoslo así. Cada vez estamos ganando más terreno y creo que vamos por buen camino, aseguró.

Y quizá no hay mejor escenario para hablar de esta transformación que el Mundial 2026. Un torneo histórico que tendrá a México como una de sus sedes principales y que está prácticamente a nada de comenzar, algo que para Tania representa mucho más que una cobertura profesional.

“Yo soy una romántica del futbol, porque jamás me imaginé que mis ojos fueran a ver a México siendo sede de un Mundial. Cuando se dio la noticia parecía algo lejísimos y ahorita ya estamos en 2026”, dijo emocionada.

La conductora confesó que una de las cosas que más ilusión le provoca es pensar en cómo el mundo verá a México durante la Copa del Mundo.

“A mí me emociona muchísimo porque la gente que nunca ha visitado nuestro país va a poder entender que somos más que malas noticias. Evidentemente, las malas noticias son las que más lejos llegan, pero la gente va a poder palpar cómo somos realmente, lo cálidos que somos y todos los lugares increíbles que tenemos”, expresó.

Incluso, está convencida de que miles de personas terminarán enamorándose del país. “Creo que van a enamorarse de México”, dijo sonriendo.

Pero mientras se acerca el evento deportivo más importante de su carrera, también llega una de las etapas más demandantes de trabajo.

Actualmente, Tania Rincón también forma parte de “Hoy”, el matutino más visto de la televisión mexicana y uno de los programas más importantes dentro de Televisa, donde diariamente participa en jornadas en vivo que combinan entretenimiento, entrevistas y actualidad.

A la par, se prepara para integrarse de lleno a las transmisiones nocturnas de “La Jugada” durante el Mundial 2026, una dinámica que, reconoce, exigirá muchísimo física y emocionalmente.

Yo creo que el mayor reto va a ser la demanda energética que vamos a tener, porque además yo no voy a dejar de estar en el programa ‘Hoy’. Entonces serán mañanas en ‘Hoy’ y noches en ‘La Jugada’, prácticamente de lunes a domingo, explicó.

Aun así, para ella formar parte de “La Jugada” sigue sintiéndose como un privilegio.

Es como jugar con los niños grandes. Compartir con Toño de Valdés, Enrique Burak y David Faitelson para mí es un regalo, porque son gente con muchísimos años dentro del periodismo deportivo y yo entiendo perfectamente el compromiso que implica estar preparada para estar al nivel de un programa como ese, confesó Tania.

@taniarin

Fuera de los reflectores, existe otra faceta igual de importante para Tania: la maternidad.

Entre coberturas, viajes y jornadas interminables, Tania intenta mantener el equilibrio entre su vida profesional y familiar.

La conductora es mamá de Patricio y Amelia, sus dos hijos, quienes constantemente aparecen como una de sus mayores prioridades fuera de la televisión. Patricio nació en 2017 y Amelia en 2021, etapa que Tania ha compartido públicamente como una de las más importantes de su vida.

Además, desde 2023 mantiene una relación con Pedro Pereyra, productor de TUDN y músico, con quien ha dejado ver una dinámica cercana no solo con ella, sino también con sus hijos.

Entre coberturas, viajes y jornadas interminables, Tania intenta mantener el equilibrio entre su vida profesional y familiar.

“Yo más que comunicadora me considero una malabarista. Me siento todo el tiempo tratando de que no se me caiga ninguno de los platitos que llevo malabareando, porque mi prioridad siempre va a ser mi familia, mis hijos, mi pareja”, contó.

La conductora explicó que gran parte de su rutina depende de la organización y de intentar mantenerse presente en cada momento importante para sus hijos, incluso en medio de una agenda cada vez más demandante rumbo al Mundial 2026.

“Cuando estoy con ellos, estoy con ellos”, remató.

@taniarin