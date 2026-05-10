¡Olvida al Cruz Azul! Larcamón cerca de convertirse en el nuevo DT del Sporting Gijón

Nicolás Larcamón se encuentra cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Sporting Gijón de la Segunda División del futbol español; el entrenador argentino no tardó ni un mes, tras su salida del Cruz Azul, para entrar en negociaciones series con un equipo.

RÉCORD pudo saber que el acuerdo está próximo a cerrarse, pero hay otra opción para el sudamericano desde la liga brasileña, por lo que las siguientes horas serán determinantes para que se haga oficial el arreglo.

Nicolás Larcamón no pudo con el trabajo de entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo fue su paso en el Cruz Azul?

Nicolás Larcamón terminó su gestión con el Cruz Azul el 22 de abril después de un registro de nueve partidos sin conocer la victoria y tras la Jornada 16 cuando terminó empatando ante Querétaro la directiva le dio las gracias.

Cruz Azul se pinta de Azul l X:CruzAzul

Aunque en aquel momento La Máquina se ubicaba en la cuarta posición general, su desempeño ha venido a la baja en las semanas recientes, lo que provocó resultados adversos de gran impacto como la eliminación de la Concacaf Champions Cup a manos del LAFC en Cuartos de Final.

El último triunfo de La Máquina fue el pasado 10 de marzo, cuando se impuso 2-3 en su visita a Monterrey en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf. Desde ese momento, no ha podido volver a ganar en ninguna competencia.

Tras dos torneos al frente de Cruz Azul, el técnico argentino se marcha con 47 encuentros dirigidos a sus espaldas, registrando 24 victorias, 16 empates y solo siete derrotas. En su primer semestre al frente del equipo, llevó a los celestes hasta Semifinales, ronda en la que fueron eliminados por Tigres.

A nivel internacional, además de su reciente fracaso en Concacaf, vivió uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente del club luego de la goleada 7-0 sufrida contra Seattle Sounders en la Leagues Cup.

Nicolás Larcamón en su llegada al estadio de Querétaro | Imago7

Larcamón y su paso en México