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Empelotados

Tuca Ferretti revela la vez que Nicolás Larcamón lo desesperó

Nicolás Larcamón, extécnico del Cruz Azul, compartió sus impresiones tras salir de La Noria
Ramiro Pérez Vásquez 19:02 - 25 abril 2026
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El ahora comentarista deportivo contó la anécdota en la Liga MX

La personalidad de Ricardo Ferretti nunca ha pasado desapercibida en el futbol mexicano, y una vez más lo demostró con una revelación que ha dado de qué hablar. El histórico técnico brasileño naturalizado mexicano sorprendió al confesar cuál ha sido uno de los momentos en los que más ha perdido la paciencia en la Liga MX.

Durante una charla con el polémico analista Álvaro Morales, el “Tuca” fue cuestionado directamente: “¿Hubo un técnico que te rompiera la paciencia?”. La respuesta no tardó en llegar y tuvo un destinatario claro: Nicolás Larcamón.

Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7
Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo fue la anécdota? 

Ferretti recordó un episodio particular cuando Larcamón dirigía al Puebla, mientras él estaba al mando de los Tigres. Aquel enfrentamiento dejó una huella curiosa en la memoria del experimentado estratega, no tanto por el resultado, sino por lo que ocurrió en la banda.

“Una vez Larcamón, fíjate… Él en el Puebla y yo en Tigres. Yo decía ‘Larcamón, no hombre’, por sus auxiliares y todo lo que pasaba en la banca”, relató el técnico, evidenciando la intensidad con la que vivía el encuentro desde su zona técnica.

Tuca Ferretti se vuelve 'Tiktoker' | paugr

Incluso, Ferretti reconoció que el partido terminó con resultado favorable para el entrenador argentino, lo que aumentó su frustración momentánea. Sin embargo, más allá del marcador, lo que realmente lo desquició fue la constante actividad y gesticulación del joven estratega durante el juego.

Larcamón se disculpó 

El “Tuca” explicó que, tras el silbatazo final, vivió un momento inesperado. Larcamón fue a buscarlo para un diálogo directo, en un gesto que sorprendió al veterano técnico. “Terminó el partido, fue y me tocó, y me dijo: ‘Tuca, quisiera hablar contigo’”, recordó.

Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT

Lejos de generar un conflicto mayor, el intercambio terminó en una lección. Ferretti le respondió con franqueza, pero también con reconocimiento: “Sabes qué, discúlpame. Eres un entrenador joven, tienes un gran futuro por delante, haces las cosas muy bien…”, expresó, antes de señalar el punto que lo había sacado de sus casillas.

“El aspaviento que haces en la banca de veras es para desesperar a cualquiera; reclaman hasta del foul que es a favor tuyo”, sentenció Ferretti. La anécdota no solo deja ver el carácter del “Tuca”, sino también el respeto que existe entre generaciones de entrenadores en el futbol mexicano, donde la intensidad en la cancha muchas veces da paso a la admiración fuera de ella.

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