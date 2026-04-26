Antuna explota contra Nathan Silva tras reclamo al árbitro en duelo ante Pachuca

La intensidad del partido entre Universidad Nacional y Pachuca dejó un momento de tensión dentro del propio equipo universitario, luego de que Uriel Antuna explotara contra Nathan Silva por reclamarle de más al árbitro, acción que terminó en tarjeta amarilla para el defensor.

Uriel Antuna celebrando su gol ante Pachuca | MEXSPORT

Reclamo, enojo y tensión en el campo

Nathan Silva se mostró visiblemente molesto tras una jugada que el silbante no marcó, lo que lo llevó a protestar de forma insistente hasta ganarse la amonestación. Ya fuera de la acción, el brasileño continuó con el enojo, situación que provocó el reclamo directo de Antuna dentro del campo.

La tensión no pasó a mayores gracias a la intervención de Keylor Navas, quien se acercó para calmar a su compañero y bajar las revoluciones en un momento donde el partido ya estaba caliente.