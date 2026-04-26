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Futbol

Antuna explota contra Nathan Silva tras reclamo al árbitro en duelo ante Pachuca

Las cosas se prendieron entre jugadores de Universidad en el Hidalgo
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:35 - 25 abril 2026
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El atacante de Pumas se molestó por la amarilla que provocó su compañero en plena intensidad del partido

La intensidad del partido entre Universidad Nacional y Pachuca dejó un momento de tensión dentro del propio equipo universitario, luego de que Uriel Antuna explotara contra Nathan Silva por reclamarle de más al árbitro, acción que terminó en tarjeta amarilla para el defensor.

Uriel Antuna celebrando su gol ante Pachuca | MEXSPORT

Reclamo, enojo y tensión en el campo

Nathan Silva se mostró visiblemente molesto tras una jugada que el silbante no marcó, lo que lo llevó a protestar de forma insistente hasta ganarse la amonestación. Ya fuera de la acción, el brasileño continuó con el enojo, situación que provocó el reclamo directo de Antuna dentro del campo.

La tensión no pasó a mayores gracias a la intervención de Keylor Navas, quien se acercó para calmar a su compañero y bajar las revoluciones en un momento donde el partido ya estaba caliente.

Keylor Navas ante Pachuca | MEXSPORT
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