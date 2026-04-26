¡Invasión auriazul! Afición de Pumas se hace presente en el Estadio Hidalgo

Pumas cierra el torneo con su visita a territorio Tuzo, uno de los duelos más complicados para Efraín Juárez y sus dirigidos, pues más allá de que Pachuca esté en los primeros lugares de la tabla, ambos equipos se juegan más que tres puntos, como el boleto a Concacaf Champions Cup.

Pumas y Pachuca empezaron con todo | MEXSPORT

¿Pumas invadió el Estadio Hidalgo?

Sin embargo, Pumas no fue sin compañía a su batalla en Hidalgo, sino que su fiel afición lo siguió para hacerse presente en las gradas. El ‘Goya’ retumbó en el inmueble para silenciar los cánticos del cuadro local en repetidas ocasiones.

Una gran mayoría de la afición auriazul asistió al Estadio Hidalgo para alentar a Pumas, en un partido que podría definir el liderato, imponer y superar récords, y el boleto al torneo internacional.

Afición de Pumas de visita en el Estadio Hidalgo | Imago7

Desde la llegada del equipo a Pachuca, los aficionados recibieron a los jugadores para hacerlos sentir en casa. Con el torneo que Universidad Nacional ha hecho, la conexión con la gente se fortaleció.

Pumas, en posición favorable ante Pachuca

Las cosas están servidas para los del Pedregal, ya que se adelantaron en el marcador en los primeros minutos del encuentro y posteriormente Brian García, del Pachuca, se fue expulsado.

Pumas y Pachuca discuten por la roja de Brian García | IMAGO 7