Jefe de scouting del Grupo City visitó Cantera

Las instalaciones de la Avenida Totonacas recibieron una visita especial: la del jefe de scouting en Sudamérica del Grupo City, Luciano Zavagno a quien conoció el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, durante su paso por el New York City FC.

Cómo ya lo había reportado RÉCORD, scouts del Grupo City tenían planeado visitar las instalaciones de Pumas, con el objetivo de observar el trabajo de Efraín Juárez y reclutar a posibles talentos de las fuerzas básicas o del primer equipo.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

¿Cuándo visitaron Cantera los scouts del Grupo City?

Este viernes, en Cantera, Luciano Zavagno estuvo al lado de Efraín Juárez durante el entrenamiento, incluso el propio club compartió imágenes en redes sociales en las que aparece el jefe de scouting.

Cabe señalar que la relación de Efraín Juárez con el Grupo City se da por su experiencia en el New York FC, equipo de la MLS que pertenece a este conglomerado de clubes alrededor del mundo.

Por otro lado, las visitas al entorno de Pumas no se limitaron a Cantera, sino que también lo hicieron en el Estadio Olímpico Universitario para ver el duelo ante Juárez el martes pasado.

Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Scouts del Grupo City estarán presentes en el Pachuca vs Pumas

Además, Luciano Zavagno y su equipo viajarán a Pachuca para vivir la última prueba del torneo para Pumas, en la que se juegan más de tres puntos, ya que el liderato y un posible boleto a Concachampions están en juego.

Pumas y el momento que atraviesa capta la atención de otras ligas, y gracias a los contactos de Efraín Juárez recolectados a lo largo de su trayectoria aportan no solo a Universidad Nacional, sino que también al futbol mexicano para que talentos locales sean reconocidos.