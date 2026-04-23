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Futbol

¿Qué necesita Pumas para terminar como líder general del Clausura 2026?

Pumas | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:40 - 23 abril 2026
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El cierre del torneo está al rojo vivo y el liderato aún no está definido

Pumas llega a la última jornada con serias aspiraciones de quedarse con el liderato general, pero no depende completamente de sí mismo. Con 33 puntos, los Universitarios están a solo dos unidades de Chivas, que actualmente ocupa la cima con 35.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7
Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

El escenario que necesita Pumas

Para que Pumas termine como líder general, el panorama es claro:

  • Ganar su partido en la última jornada contra Pachuca (llegarían a 36 puntos)

  • Esperar que Guadalajara no gane su encuentro contra Tijuana

Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Si Chivas empata, se quedaría con 36 puntos, por lo que el liderato podría definirse por diferencia de goles, donde actualmente Guadalajara tiene una ligera ventaja (+16 por +15 de Pumas en la tabla que muestras).

La tabla aprieta el cierre

La pelea no solo es entre dos. Equipos como Pachuca (31 puntos) y Cruz Azul (30) aún tienen posibilidades matemáticas de meterse en la conversación, aunque necesitan combinaciones más complejas.

Además, el cierre incluye enfrentamientos directos clave, como el de Xolos ante Chivas, que puede impactar directamente en la cima y también en la pelea por la Liguilla.

Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT
Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT
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