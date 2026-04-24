"No vayas a ganar sin mí": Toluca y Cruz Azul comparten su mala racha en Liga MX

El sábado 7 de marzo fue la última vez que Cruz Azul conoció la victoria este semestre, en todas sus competencias; mientras que el domingo 8 de marzo fue la última vez que Toluca ganó en el Clausura 2026 de la Liga MX. Desde entonces, una mala racha compartido a ambos clubes.

En aquella ocasión, la Máquina se impuso 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc ante Atlético San Luis, con goles de Agustín Palavecino, Gabriel 'Toro' Fernández y Andrés Montaño. Por su parte, los Diablos Rojos vencieron 3-1 a FC Juárez con tantos de Helinho, Antonio Briseño y Paulinho.

Dichos resultados les permitieron colocarse líder y sublíder de la clasificación, además de que se posicionaron como los más fuertes candidatos al título. No obstante, a partir de ese momento no volvieron a ganar, en una extraña "fidelidad" entre ambos.

Querétaro celebra el gol de la victoria ante Toluca I IMAGO7

Cada vez que Toluca dejó ir puntos, Cruz Azul desaprovechó la oportunidad de poner distancia entre ambos. Y al contrario, cada vez que los de la Noria empataron o perdieron, los mexiquenses tuvieron un resultado similar y perdieron la chance de superarlos en la tabla.

Con esta mala racha, no solo se les escapó a ambos el liderato a manos de Chivas, que desde que lo perdió estuvo listo para recuperarlo, sino que también perdieron terreno contra Pachuca y Pumas. Ahora, con solo una jornada más por jugarse, habrá quién termina con su racha primero.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Así fue la mala racha de Cruz Azul en Liga MX

Tras la victoria ante los potosinos, el equipo cementero empató contra Pumas (2-2), Mazatlán (1-1), América (1-1), Tijuana (1-1) y Gallos Blancos de Querétaro (1-1), además de que perdió ante Pachuca (1-2). Con ello, sumó cinco de 18 puntos posibles.

Sin embargo, la mala racha de la Máquina no solo fue en el torneo de liga, sino que se extendió hasta la Copa de Campeones Concacaf, en la cual quedó eliminado en Cuartos de Final con marcador global 4-1 frente a LAFC, por lo que la directiva decidió cesar a Nicolás Larcamón.

Así fue la mala racha de Toluca

En cuanto al conjunto escarlata, desde que venció a los Bravos empató contra Atlas (1-1), Pachuca (1-1) y Atlético San Luis (1-1), además que perdió frente a Gallos Blancos (1-0), América (2-1) y Mazatlán (4-3), para sumar solo tres puntos de 18 disputados.

La buena noticia para los de Antonio Mohamed es que ellos sí concretaron su pase a Semifinales de la Concachampions, tras eliminar a LA Galaxy con un marcador global 2-7. Ahora se enfrentará precisamente al verdugo de Cruz Azul, LAFC, por un boleto a la Final.

Nicolás Larcamón con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué viene para Cruz Azul y Toluca?

Los Diablos Rojos cerrarán la Fase Regular del torneo Clausura 2026 en el Estadio Nemesio Diez contra León, que se juega su pase a la Fiesta Grande. El partido está programado para el sábado 25 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Con un triunfo, Toluca aspira al cuarto lugar, siempre y cuando Cruz Azul no gane su respectivo compromiso de la Jornada 17. En cambio, con la derrota los escarlatas pueden caer al sexto lugar si América se queda con los tres puntos en su respectivo juego.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7

La Máquina, por su parte, regresa al Estadio Banorte donde enfrentará a Necaxa el domingo 26 a las 19:00 horas. Con un triunfo los cementeros, ahora bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, pueden terminar terceros si Pachuca pierde o empata contra Pumas.