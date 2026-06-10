Mundial CDMX 2026: Metrobús crea ruta especial del Palacio de los Deportes al Estadio Ciudad de México

La Ciudad de México continúa afinando los últimos detalles para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de la estrategia de movilidad diseñada para atender la alta demanda de visitantes que llegarán a la capital durante el torneo, Metrobús anunció la creación de una ruta especial que permitirá conectar el Palacio de Los Deportes con uno de los principales puntos de acceso hacia el Estadio Ciudad de México.

El nuevo servicio busca ofrecer una alternativa rápida, segura y eficiente para quienes arriben por vía aérea y tengan como destino los encuentros mundialistas que se disputarán en la capital del país.

Desde el AICM saldrán unidades al Palacio de los Deportes para llevarte a los encuentros / FB: @MetrobusCDMX

¿Cómo funcionará la nueva ruta especial del Mundial?

De acuerdo con las autoridades de movilidad de la Ciudad de México, la ruta especial operará desde las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta el Palacio de los Deportes, punto donde los usuarios podrán realizar un transbordo hacia el servicio especial de Transportes Eléctricos que los llevará directamente al Estadio Ciudad de México.

El objetivo principal es facilitar los desplazamientos de los miles de turistas y aficionados que llegarán a la ciudad durante las jornadas mundialistas, evitando saturaciones en otros medios de transporte y ofreciendo una conexión directa entre el aeropuerto y el sistema diseñado para acceder al estadio.

La estrategia forma parte del plan integral de movilidad implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar traslados eficientes durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Se pide a los usuarios recargar sus tarjetas para evitar contratiempos / FB: @MetrobusCDMX

Recorrido sin paradas intermedias

Una de las principales ventajas de este servicio especial es que realizará un trayecto directo entre el aeropuerto y el Palacio de los Deportes. El recorrido comenzará en la Terminal 1 del AICM, posteriormente realizará una parada en la Terminal 2 y continuará hasta llegar al Palacio de los Deportes sin efectuar escalas adicionales.

Las autoridades informaron que la frecuencia de paso será de aproximadamente 15 minutos, permitiendo que los usuarios cuenten con una opción constante de transporte durante los días de operación. Además, tanto los puntos de ascenso como los de descenso estarán debidamente señalizados y contarán con personal identificado que brindará orientación a los pasajeros para facilitar su traslado.

La medida busca evitar congestionamientos vehiculares / FB: @MetrobusCDMX

¿Cuánto costará el servicio?

La tarifa establecida para esta ruta especial será la misma que actualmente aplica para la Ruta Quetzalcóatl de Metrobús.

Los usuarios deberán pagar 30 pesos por viaje, utilizando cualquiera de los sistemas de acceso disponibles dentro de la red.

El pago podrá realizarse mediante: Tarjeta de Movilidad Integrada.

Tarjetas bancarias de crédito.

Tarjetas bancarias de débito.

Teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

Relojes inteligentes compatibles.

Aunque existen diversas alternativas de pago, las autoridades recomiendan adquirir previamente una Tarjeta de Movilidad Integrada en las máquinas ubicadas dentro de las Terminales 1 y 2 del aeropuerto. La sugerencia es recargar aproximadamente 380 pesos, cantidad que permitiría cubrir tanto el trayecto de Metrobús como el servicio de Trolebús que conectará con el estadio.

El Gobierno capitalino le está apostando a una libre movilidad durante el Mundial / FB: @MetrobusCDMX

Conexión con el Estadio Ciudad de México

Una vez que los aficionados lleguen al Palacio de los Deportes, podrán abordar el servicio especial de Transportes Eléctricos que ofrecerá un recorrido directo hacia el Estadio Ciudad de México.

Esta conexión fue diseñada específicamente para agilizar el acceso al recinto deportivo durante los días de partido, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la movilidad de los asistentes. La medida busca evitar congestionamientos vehiculares y mejorar la experiencia de quienes visiten la capital durante el Mundial 2026.

Fechas y horarios de operación

El servicio especial únicamente operará durante los días en que la Ciudad de México sea sede de partidos mundialistas.

Las fechas y horarios anunciados son los siguientes: 11 de junio 06:30 a 12:00 horas.

16:00 a 19:00 horas. 17 de junio 15:00 a 19:00 horas.

23:00 a 01:00 horas. 24 de junio 14:00 a 19:00 horas.

22:00 a 01:00 horas. 30 de junio 14:00 a 18:00 horas.

22:00 a 01:00 horas. 5 de julio 13:00 a 17:00 horas.

21:00 a 24:00 horas.

Estos horarios fueron definidos para coincidir con los momentos de mayor afluencia de aficionados antes y después de los encuentros programados en la capital.

CDMX apuesta por la movilidad mundialista

La implementación de esta ruta forma parte de una serie de acciones que buscan garantizar la movilidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las autoridades capitalinas han señalado que el objetivo es ofrecer alternativas de transporte modernas, seguras y sustentables que permitan absorber el incremento de pasajeros que se espera durante el torneo.