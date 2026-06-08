Protestas y bloqueos amenazan la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Mientras miles de aficionados ultiman detalles para asistir al partido inaugural del Mundial 2026, distintos grupos sociales buscan aprovechar la atención internacional que tendrá la capital del país para visibilizar sus demandas. A solo unos días del arranque de la justa, ya existen alertas por posibles afectaciones a la movilidad en varias zonas de la Ciudad de México.

La inauguración de la Copa del Mundo colocará nuevamente a México bajo los reflectores globales. Sin embargo, fuera del estadio donde rodará el balón, organizaciones civiles, trabajadores, jubilados y colectivos ciudadanos contemplan salir a las calles para exigir respuestas a problemáticas que aseguran siguen sin resolverse.

Entre los sectores que han anunciado su participación destacan madres buscadoras, integrantes de la CNTE, trabajadores del sector salud, organizaciones campesinas y jubilados de Pemex y CFE. Cada grupo mantiene reclamos distintos, aunque coinciden en utilizar una fecha de enorme exposición mediática para intentar que sus peticiones tengan mayor alcance.

Organizaciones civiles, maestros, campesinos y jubilados han convocado protestas durante el arranque del Mundial 2026./ X: @JTejado

Las convocatorias que circulan en redes sociales señalan posibles concentraciones en zonas cercanas al inmueble mundialista y sobre importantes corredores viales de la capital. Entre las avenidas que podrían registrar complicaciones se encuentran Anillo Periférico, Avenida Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán, Avenida Santa Úrsula y Paseo de la Reforma.

Un escaparate mundial para exigir soluciones

Las agrupaciones campesinas mantienen exigencias relacionadas con la política agropecuaria nacional. Entre sus principales demandas se encuentra el retiro de los granos básicos de las disposiciones del T-MEC, así como la creación de esquemas permanentes de apoyo económico y financiamiento para productores.

Por su parte, los transportistas han insistido en la necesidad de fortalecer la seguridad en las carreteras mexicanas y combatir los delitos que afectan al sector. También han expresado su rechazo a modificaciones del Reglamento de Tránsito que, afirman, podrían derivar en mayores actos de corrupción o extorsión.

Las organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas también contemplan realizar actividades en los alrededores del estadio para llamar la atención sobre una problemática que, de acuerdo con sus propios registros, supera las 133 mil personas desaparecidas en el país.

Colectivos sociales buscan aprovechar la atención internacional del Mundial 2026 para visibilizar sus demandas./ La Prensa

Frente a este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo especial compuesto por 11 mil 219 elementos y mil patrullas, con el objetivo de resguardar los alrededores del Estadio Ciudad de México y otros puntos estratégicos de la capital durante la jornada inaugural.

El arranque del torneo también contará con un espectáculo musical encabezado por Shakira, además de presentaciones de Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández, en una ceremonia que busca celebrar la tercera ocasión en que México alberga una Copa del Mundo.

Pese al ambiente festivo que rodea al torneo, las próximas horas serán determinantes para conocer el alcance de las movilizaciones y su posible impacto en una jornada que marcará el inicio oficial del evento deportivo más importante del planeta.