SIM extranjera no te salvará del registro; estas son las consecuencias que advierte la CRT

A medida que se acerca la fecha límite para registrar las líneas telefónicas, algunos usuarios han comenzado a buscar alternativas para mantener activo su servicio sin realizar el trámite. Entre las opciones más comentadas aparece el uso de tarjetas SIM contratadas en el extranjero, una práctica sobre la que ya se pronunciaron las autoridades del sector.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que operar con una línea internacional no significa quedar fuera de las obligaciones impuestas por los operadores de telefonía. Por el contrario, quienes recurran a esta opción podrían enfrentar restricciones adicionales derivadas de las políticas de la empresa que emitió la tarjeta.

En los últimos días, la posibilidad de sustituir una línea local por una extranjera ha generado interés entre usuarios preocupados por el registro de datos personales. Sin embargo, especialistas recuerdan que cada SIM está vinculada a las normas del país donde fue contratada, independientemente del lugar donde se utilice posteriormente.

Algunos operadores internacionales pueden restringir o cancelar líneas que permanezcan demasiado tiempo fuera de su país de origen./ IA

¿Qué problemas puede generar una SIM contratada fuera del país?

Uno de los principales inconvenientes tiene relación con el uso prolongado del servicio fuera de la nación de origen. Diversos operadores internacionales aplican mecanismos de control para detectar cuando una línea permanece demasiado tiempo conectada a redes extranjeras mediante roaming.

Cuando esto ocurre, las compañías pueden aplicar restricciones que afectan directamente la experiencia del usuario. Entre ellas destacan cargos adicionales, reducción de beneficios incluidos en el plan, limitaciones en el acceso a datos móviles y problemas relacionados con la cobertura.

La propia CRT advirtió sobre este escenario al señalar que “usar una SIM extranjera no te exime de registrarla en el país de origen. Pagarás más y tendrás menos beneficios, y si el otro país detecta que la SIM permanece fuera de su territorio puede cancelar la línea y no tendrás protección de tus derechos como consumidor en México”.

Las tarjetas SIM emitidas en el extranjero siguen sujetas a las condiciones y normas del operador que las proporciona./ RS

¿Qué pasa con quienes no registren su línea antes del 30 de junio de 2026?

Las autoridades también recordaron que los teléfonos desbloqueados pueden funcionar con tarjetas SIM emitidas por operadores de otros países, siempre que exista compatibilidad con las redes disponibles en México. No obstante, esa posibilidad técnica no elimina las condiciones comerciales ni regulatorias de cada proveedor.

Respecto al registro de líneas telefónicas, la advertencia es clara. Los usuarios que no completen el proceso dentro del plazo establecido podrían quedarse sin acceso a la mayoría de los servicios de comunicación.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, una línea no registrada quedaría limitada únicamente a la realización de llamadas de emergencia. Por ello, recomiendan verificar con cada operador los requisitos correspondientes y completar el procedimiento antes del 30 de junio de 2026.