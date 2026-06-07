CDMX bajo alerta por lluvias intensas hasta el 10 de junio; estas serán las zonas de riesgo

Quienes pensaban guardar el paraguas tendrán que esperar. Los próximos días estarán marcados por condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, donde se prevé una combinación de lluvias intensas, rachas de viento y ambiente más fresco en comparación con las semanas recientes.

El escenario climático que se desarrolla sobre el centro del país tiene origen en diversos fenómenos que actúan simultáneamente. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia de sistemas de baja presión en el Pacífico Sur, sumada al ingreso constante de humedad desde distintos cuerpos de agua y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, favorecerá la formación de tormentas en la región.

La acumulación de humedad en el Valle de México provocará cielos mayormente nublados y episodios de lluvia que podrían presentarse de forma recurrente durante varios días consecutivos, especialmente durante las tardes y noches.

La combinación de humedad, nubosidad y baja presión incrementará la probabilidad de precipitaciones en el Valle de México./ RS

¿Qué días serán los más complicados para salir en la capital?

Los pronósticos difundidos por Conagua indican que entre el 7 y el 8 de junio se concentrarán las condiciones más favorables para la aparición de tormentas. Durante ese periodo, la probabilidad de lluvia alcanzará niveles cercanos al 80 por ciento, por lo que las precipitaciones podrían registrarse en gran parte de la ciudad.

Para el 9 y 10 de junio, aunque algunos modelos anticipan una disminución en la intensidad de los eventos más severos, las lluvias seguirán formando parte del panorama diario. Los especialistas prevén precipitaciones intermitentes que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde, sin descartar actividad eléctrica ni caída de granizo en algunas alcaldías.

Las estimaciones del SMN señalan que en ciertos puntos de la capital podrían registrarse acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia en 24 horas, una cantidad que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas y afectaciones a la movilidad.

El pronóstico contempla tormentas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en algunas alcaldías./ RS

El viento y el descenso de temperatura también serán protagonistas

Además de la lluvia, la Depresión Tropical Dos-E, localizada frente a las costas de Acapulco, contribuirá a mantener condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio nacional. Aunque el sistema no impacta directamente a la capital, sí influye en el comportamiento atmosférico de la región centro.

Como consecuencia, también se esperan rachas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, capaces de provocar caída de ramas, desprendimiento de objetos ligeros y algunas complicaciones para automovilistas y peatones.

Actualización de la #DepresiónTropical Dos-E. Se localiza este medio día a 135 km al sur de Acapulco, y a 145 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades de #Guerrero. Los detalles, en el gráfico pic.twitter.com/qs5s0jPrLP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

Otro de los cambios que percibirán los capitalinos será la disminución en las temperaturas. Los registros previstos para los próximos días ubican las mínimas alrededor de los 14 grados centígrados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 26 grados, valores inferiores a los observados durante las recientes olas de calor.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar cruzar calles con acumulación de agua, conducir con precaución durante los episodios de lluvia intensa y contemplar tiempos adicionales de traslado ante posibles afectaciones viales.