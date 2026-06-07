Jalisco, por sede más mexicana y entretenida del Mundial

De las 16 sedes del Mundial que está por arrancar, Guadalajara destaca por ser la más mexicana y ahora, junto con su estado, se transforma para ser también la más entretenida, con ‘Vibra Jalisco’, una agenda que tiene a Alejandro Fernández y Maná al frente, además de experiencias inmersivas, gastronomía, cultura y espectáculos masivos.

El Estadio Guadalajara será sede de cuatro partidos, incluidos el de México ante Corea del Sur y el esperado choque entre España y Uruguay, pero la fiesta se extenderá por todo Jalisco, que busca posicionarse como una de las capitales del entretenimiento más importantes, explicó Lorena Martínez, jefa de la Agencia Estatal de Entretenimiento, a RÉCORD, al detallar la agenda.

Son tres sedes principales de activación: el Auditorio Benito Juárez, la glorieta de La Minerva y Puerto Vallarta, en las que habrá acceso gratuito. Además, habrá ocho espacios de ‘public viewing’ distribuidos en el estado, como en Puerto Vallarta, Tequila, Chapala/Ajijic, Mazamitla, Lagos de Moreno y Tapalpa.

El Estadio Guadalajara albergará cuatro encuentros mundialistas, incluido el partido entre México y Corea del Sur.

LA MINERVA, SEDE DE LA FIESTA MASIVA

La música tendrá un papel protagónico con los máximos representantes de la región en la actualidad: el grupo Maná, que estará en La Minerva el 17 de junio, antes del duelo del Tri ante los asiáticos, y Alejandro Fernández, el 25 de junio.

El montaje seguiría un formato similar al de otros eventos masivos en la ciudad: un escenario en media luna alrededor de la glorieta y pantallas distribuidas a lo largo de avenida Vallarta. Un espectáculo.

MÁS CONCIERTOS EN EL AUDITORIO

El corazón de ‘Vibra Jalisco’ será el Auditorio Benito Juárez, recinto que atraviesa un proceso de renovación y que arranca actividades el 11 de junio con Mi Banda El Mexicano y un desfile de espectáculos como el de las Guerreras K-Pop o Mario Galaxy Dance Party, hasta conciertos de Aterciopelados y Rostros Ocultos, además de bandas y artistas sorpresa hasta el día de la Final.

CREAN EXPERIENCIAS INMERSIVAS Y EXPOSICIONES

La agenda de junio incluye la Domósfera, una experiencia audiovisual inmersiva diseñada para acercar al público a contenidos interactivos y ambientes inspirados en el espíritu de la Copa del Mundo.

A esto se suma una exposición fotográfica dedicada a estadios emblemáticos del futbol internacional, así como actividades culturales y recreativas.

POR RÉCORD DE GUACAMOLE

En el ámbito gastronómico, Jalisco busca atraer los reflectores internacionales con el intento de obtener el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo, un evento que celebra uno de los productos más representativos de la cocina mexicana.