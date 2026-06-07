Claudia Sheinbaum conduce por primera vez Olinia 1, el auto eléctrico hecho en México

A cuatro días del arranque del Mundial 2026, el Gobierno de México eligió una fecha simbólica para mostrar uno de sus proyectos tecnológicos más ambiciosos. Este domingo 7 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación oficial de Olinia 1, el primer vehículo eléctrico desarrollado dentro de una iniciativa impulsada por su administración.

La revelación se llevó a cabo en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México, donde la mandataria arribó conduciendo el automóvil. El proyecto es coordinado por Roberto Capuano Tripp, quien explicó que la empresa se encuentra en proceso de consolidarse bajo un esquema de participación mixta, combinando inversión pública y capital privado.

Durante el evento se informó que el modelo tendrá un precio inicial de 150 mil pesos y que las primeras unidades comenzarán a entregarse durante el verano de 2027. Además, se destacó que el desarrollo del vehículo contó con la participación de especialistas nacionales y colaboración tecnológica de empresas provenientes de China, India, Estados Unidos y Alemania.

Con Sheinbaum al volante, Olinia 1 hizo su debut oficial como la apuesta mexicana para entrar a la carrera de la electromovilidad.

¿Cómo nació el proyecto Olinia?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la iniciativa busca abrir espacio para una nueva industria tecnológica en México, apoyada en el talento de jóvenes investigadores, ingenieros y especialistas mexicanos. Durante la presentación, la presidenta aseguró que el proyecto representa una apuesta por la innovación nacional.

"Olinia no solo es un vehículo, es una idea muy sencilla pero poderosa: que la inteligencia y la creatividad de las y los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación, en desarrollo tecnológico y en bienestar para nuestro pueblo", dijo la mandataria federal.

🚨Presentan Olinia, el primer auto eléctrico mexicano



En la Base Militar de Santa Lucía, la presidenta Claudia Sheinbaum condujo así el vehículo hacia el escenario. 👇🏼



📹Salvador Corona vía @El_Universal_Mx pic.twitter.com/lric7L9XPC — Azucena Uresti (@azucenau) June 7, 2026

El proyecto fue desarrollado durante 18 meses con la participación de instituciones públicas, universidades y centros de investigación. Entre los organismos involucrados se encuentran la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Medio Ambiente, además de otros actores académicos y gubernamentales.

El vehículo eléctrico fue desarrollado durante 18 meses con la participación de universidades, centros de investigación y dependencias federales./ X

Sin embargo, el avance del proyecto también ha generado cuestionamientos. Una solicitud de transparencia respondida en febrero por la propia SECIHTI señalaba que el prototipo aún no estaba concluido y que no existían detalles públicos sobre componentes clave como el tren motriz, las baterías o la carrocería. Tres meses después, el vehículo fue mostrado oficialmente durante el acto encabezado por la presidenta.

La estrategia contempla ampliar la familia de vehículos en los próximos años. De hecho, los desarrolladores adelantaron que una versión destinada al transporte de carga será presentada después de la celebración del Mundial de la FIFA 2026, con la intención de atender necesidades logísticas y de distribución en ciudades mexicanas.

El lanzamiento reunió a integrantes del Gobierno federal, representantes diplomáticos, investigadores y mandatarios estatales.