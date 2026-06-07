Mundial 2026: así debes actuar si ocurre un sismo durante un partido

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Ciudad de México volverá a colocarse en los ojos del mundo con partidos que reunirán a miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México, inmueble conocido durante décadas como el Estadio Azteca.

Sin embargo, además de planear la llegada al estadio, conocer los accesos y disfrutar del espectáculo, existe un aspecto que no debe pasarse por alto: la posibilidad de enfrentar una emergencia sísmica en una ciudad donde los temblores son parte de su historia reciente.

Los recientes movimientos telúricos registrados en la capital mexicana han reavivado las dudas sobre cómo reaccionar dentro de un recinto con capacidad para decenas de miles de personas. Aunque el Estadio Banorte no cuenta actualmente con un protocolo público específico sobre sismos en su página oficial, especialistas en gestión de riesgos han difundido recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para los asistentes.

Autoridades recomiendan identificar rutas de evacuación y salidas de emergencia desde el ingreso al inmueble./ Pixabay

¿Por qué es importante saber cómo actuar antes de entrar al estadio?

La preparación comienza incluso antes de ocupar un asiento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aconseja que los asistentes identifiquen las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y las áreas de menor riesgo dentro del inmueble desde el momento de su ingreso.

Otra medida preventiva consiste en acordar un punto de reunión con familiares o amigos. En eventos multitudinarios, una emergencia puede provocar que las personas se separen, por lo que contar con un lugar previamente definido facilita el reencuentro.

Las recomendaciones internacionales para recintos deportivos, como las emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, coinciden en que la información previa y el conocimiento del entorno pueden ayudar a reducir riesgos cuando ocurre un movimiento telúrico.

Durante una emergencia, las indicaciones del personal de Protección Civil y del sistema de sonido deben ser la principal referencia para los asistentes./ Pixabay

Lo que no debes hacer cuando la tierra se mueve

Uno de los principales errores durante un sismo es intentar abandonar de inmediato el lugar. Expertos señalan que correr hacia accesos o escaleras mientras miles de personas hacen lo mismo puede generar situaciones de peligro mayores que el propio fenómeno natural.

Si el movimiento ocurre mientras los aficionados permanecen en las gradas, la sugerencia es mantenerse en el sitio y proteger la cabeza y el cuello. Quienes se encuentren en pasillos o áreas comunes deben buscar los espacios seguros señalizados por el recinto y evitar colocarse cerca de estructuras que puedan desprenderse o balancearse.

Durante la emergencia, las indicaciones emitidas por el sistema de sonido y por el personal de Protección Civil deben ser la principal guía para los asistentes. Serán las autoridades presentes quienes determinen si el evento puede continuar o si es necesario iniciar un proceso de evacuación.

Una vez concluido el sismo, la recomendación es actuar con calma y esperar instrucciones oficiales. Si se ordena desalojar el estadio, la salida deberá realizarse de forma ordenada, utilizando las rutas establecidas y evitando empujones.