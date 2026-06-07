Alacranes en CDMX: estas son las alcaldías donde más aparecen durante las lluvias
Las lluvias y el aumento de las temperaturas en la Ciudad de México han provocado que más personas reporten la presencia de alacranes en viviendas, calles e incluso espacios públicos. Sin embargo, especialistas aclaran que no se trata de una plaga ni de una situación fuera de lo habitual para esta temporada.
De acuerdo con expertos y reportes difundidos en los últimos días, la combinación de calor y humedad favorece la actividad de estos arácnidos. Además, las precipitaciones pueden inundar sus refugios naturales, obligándolos a buscar sitios secos y oscuros donde resguardarse.
¿Qué alcaldías tienen más presencia de alacranes?
Las zonas de la capital con mayor probabilidad de registrar avistamientos son aquellas con áreas verdes, terrenos pedregosos y suelo de conservación. Entre ellas destacan:
Tlalpan
Magdalena Contreras
Xochimilco
Álvaro Obregón
Coyoacán
Milpa Alta
En contraste, alcaldías más urbanizadas como Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero suelen presentar una menor presencia de estos animales debido al predominio de superficies asfaltadas y menor vegetación.
¿Son peligrosos los alacranes de la CDMX?
Especialistas señalan que las especies más comunes en la capital, como Vaejovis mexicanus y Vaejovis granulatus, poseen un veneno de baja toxicidad y generalmente no representan un riesgo grave para personas sanas. No obstante, existe la posibilidad de que algunos ejemplares provenientes de otras entidades lleguen accidentalmente a la ciudad y puedan ser más peligrosos.
¿Qué hacer si encuentras uno?
Las autoridades recomiendan:
Mantener la calma.
Evitar manipularlo con las manos.
Revisar ropa, zapatos y objetos almacenados antes de utilizarlos.
Mantener patios, bodegas y rincones limpios y libres de escombros.
¿Y si te pica un alacrán?
Ante una picadura, lo más importante es acudir de inmediato a una unidad médica. Mientras recibes atención:
Lava la zona con agua y jabón.
Mantén la extremidad afectada en reposo.
Retira anillos, pulseras o relojes.
Evita automedicarte.
Las autoridades también recomiendan no realizar cortes, no intentar succionar el veneno y no colocar torniquetes, ya que estas prácticas pueden agravar la situación.