Alacranes en CDMX: estas son las alcaldías donde más aparecen durante las lluvias

Las lluvias y el aumento de las temperaturas en la Ciudad de México han provocado que más personas reporten la presencia de alacranes en viviendas, calles e incluso espacios públicos. Sin embargo, especialistas aclaran que no se trata de una plaga ni de una situación fuera de lo habitual para esta temporada.

De acuerdo con expertos y reportes difundidos en los últimos días, la combinación de calor y humedad favorece la actividad de estos arácnidos. Además, las precipitaciones pueden inundar sus refugios naturales, obligándolos a buscar sitios secos y oscuros donde resguardarse.

La temporada de lluvias y el aumento de la humedad favorecen la aparición de alacranes en distintas zonas de la Ciudad de México. / iStock

¿Qué alcaldías tienen más presencia de alacranes?

Las zonas de la capital con mayor probabilidad de registrar avistamientos son aquellas con áreas verdes, terrenos pedregosos y suelo de conservación. Entre ellas destacan: Tlalpan

Magdalena Contreras

Xochimilco

Álvaro Obregón

Coyoacán

Milpa Alta En contraste, alcaldías más urbanizadas como Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero suelen presentar una menor presencia de estos animales debido al predominio de superficies asfaltadas y menor vegetación.

Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Magdalena Contreras son algunas de las alcaldías donde se reporta mayor presencia de alacranes. / iStock

¿Son peligrosos los alacranes de la CDMX?

Especialistas señalan que las especies más comunes en la capital, como Vaejovis mexicanus y Vaejovis granulatus, poseen un veneno de baja toxicidad y generalmente no representan un riesgo grave para personas sanas. No obstante, existe la posibilidad de que algunos ejemplares provenientes de otras entidades lleguen accidentalmente a la ciudad y puedan ser más peligrosos.

¿Qué hacer si encuentras uno?

Las autoridades recomiendan: Mantener la calma.

Evitar manipularlo con las manos.

Revisar ropa, zapatos y objetos almacenados antes de utilizarlos.

Mantener patios, bodegas y rincones limpios y libres de escombros.

Los alacranes suelen salir de sus refugios naturales cuando las lluvias inundan grietas, madrigueras y espacios donde habitan. / iStock

¿Y si te pica un alacrán?