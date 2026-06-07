Mega fuga de agua afecta carriles de Periférico Oriente en Iztapalapa

La tarde de este sábado se registró una mega fuga de agua potable sobre Anillo Periférico, a la altura de la colonia Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó inundaciones en carriles vehiculares y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que el incidente fue detectado minutos antes de las 13:00 horas

@SGIRPC_CDMX

¿Qué provocó la fuga de agua en Periférico Oriente?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la emergencia se originó por la ruptura de una tubería de agua potable ubicada sobre Periférico Oriente, frente a la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

La fuerza del agua provocó el anegamiento de los carriles laterales de la vialidad, por lo que alrededor de dos carriles permanecieron cerrados mientras personal especializado realizaba las maniobras necesarias para contener la fuga y reparar la infraestructura dañada.

Además de afectar la circulación vehicular, el agua alcanzó algunos cajones de estacionamiento de la unidad habitacional cercana.

@SGIRPC_CDMX

Autoridades descartan daños a viviendas

En el sitio trabajan elementos de la Segiagua, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Protección Civil capitalina informó que las labores se concentraron en la apertura de accesorios hidráulicos para disminuir los niveles de agua acumulada.

“En Periférico y Revolución Social, col. U.H. Vicente Guerrero, @Alc_Iztapalapa, personal de @SEGIAGUA atiende una fuga de agua potable. Personal de la @SGIRPC_CDMX, en coordinación con @Bomberos_CDMX, realizan la apertura de accesorios hidráulicos para mitigar los niveles de agua. Al momento, sin afectación a viviendas o comercios”, señaló la dependencia.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no reportaban personas lesionadas ni daños a casas o negocios cercanos, aunque los trabajos de reparación seguían en marcha para restablecer las condiciones normales de la red hidráulica y de la circulación vehicular en la zona.