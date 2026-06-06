La CDMX se prepara para el Mundial... y para las lluvias: así puedes consultar el clima

La inauguración del Mundial 2026 está cada vez más cerca, pero las recientes lluvias que han azotado a la Ciudad de México han generado preocupación entre los aficionados que asistirán al partido inaugural. Inundaciones, encharcamientos y caída de árboles han marcado los últimos días en la capital, por lo que muchos ya se preguntan si el clima podría afectar la gran fiesta del futbol el próximo 11 de junio.

La capital del país será escenario de la ceremonia inaugural y del primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, por lo que miles de personas estarán pendientes de las condiciones meteorológicas.

La inauguración del Mundial 2026 está cada vez más cerca. / AP

¿Cómo saber si lloverá el 11 de junio en la CDMX?

Ante la expectativa por el evento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habilitó una nueva herramienta para consultar las condiciones del tiempo en las sedes mundialistas de México.

El organismo informó que los aficionados podrán acceder a una sección especial en su portal donde se publicarán pronósticos meteorológicos para las ciudades que albergarán encuentros del Mundial 2026.

La plataforma permitirá conocer con anticipación si existe probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas, granizo o fuertes rachas de viento durante los días de partido.

Estas son las sedes mexicanas con pronóstico especial

La nueva sección incluye información climática para las tres sedes mundialistas que tendrá México: Estadio Ciudad de México

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey De esta manera, los asistentes podrán planear con mayor precisión sus traslados y actividades antes de acudir a los encuentros del torneo.

La Conagua habilitó una plataforma especial para consultar el clima en las sedes mexicanas del Mundial 2026. / Conagua

Conagua emitirá actualizaciones meteorológicas

El SMN continuará emitiendo sus pronósticos diarios sobre los sistemas meteorológicos que afectan al país, así como alertas relacionadas con lluvias fuertes, tormentas y otros fenómenos que pudieran impactar las actividades mundialistas.

Las autoridades recomiendan consultar la información de manera constante, especialmente durante la semana previa a la inauguración, debido a que junio coincide con la temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Hay que consultar los niveles de lluvia para evitar algún contratiempo / Redes Sociales

Mundial 2026 arrancará en la Ciudad de México

La inauguración del Mundial 2026 se celebrará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, marcando un momento histórico para el país como una de las sedes principales del torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá.