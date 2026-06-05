¿Cuándo dejará de llover en la CDMX? Protección Civil responde

Las intensas lluvias que se han registrado en la Ciudad de México durante las últimas semanas han provocado una de las preguntas más frecuentes entre los capitalinos: ¿cuándo terminará el temporal? Aunque algunas jornadas han presentado breves periodos de cielo despejado, las autoridades advirtieron que las precipitaciones continuarán siendo una constante durante los próximos meses.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la actual temporada de lluvias está relacionada con el ciclo anual de ciclones tropicales, el cual comenzó formalmente en mayo y se extiende de manera habitual hasta el cierre del otoño.

La dependencia capitalina explicó que la combinación de canales de baja presión con el ingreso permanente de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México favorece la formación constante de nubes de tormenta sobre el Valle de México. Esta situación ha generado precipitaciones recurrentes, algunas de ellas acompañadas por actividad eléctrica, rachas de viento e incluso granizo.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la actual temporada de lluvias está relacionada con el ciclo anual de ciclones tropicales, el cual comenzó formalmente en mayo y se extiende de manera habitual hasta el cierre del otoño.

La temporada de lluvias recién comienza y los estragos se sienten en las calles y avenidas / Especial

La dependencia capitalina explicó que la combinación de canales de baja presión con el ingreso permanente de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México favorece la formación constante de nubes de tormenta sobre el Valle de México. Esta situación ha generado precipitaciones recurrentes, algunas de ellas acompañadas por actividad eléctrica, rachas de viento e incluso granizo.

Las lluvias seguirán durante varios meses

Los registros históricos y las proyecciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua indican que la temporada de lluvias en la región centro del país suele concluir entre finales de octubre y principios de noviembre, cuando disminuye la actividad ciclónica y comienzan a ingresar las primeras masas de aire frío.

Mientras tanto, las autoridades prevén que las precipitaciones continúen presentándose con distintas intensidades durante todo el verano y buena parte del otoño. Incluso, julio y agosto suelen ser considerados los meses con mayores acumulados de lluvia en la Ciudad de México, por lo que todavía se esperan semanas de intensa actividad pluvial.

Protección Civil destacó que los efectos de las lluvias no son iguales en toda la ciudad / Especial

Aunque puedan existir días con menor nubosidad o periodos breves de estabilidad atmosférica, los especialistas señalan que el flujo de humedad permanecerá activo, favoreciendo la formación de tormentas vespertinas en gran parte de la capital.

Alcaldías con mayor riesgo

Protección Civil destacó que los efectos de las lluvias no son iguales en toda la ciudad. Las alcaldías ubicadas en zonas montañosas o con pendientes pronunciadas presentan un riesgo más elevado debido a la acumulación de agua y la saturación de los suelos.

Entre las demarcaciones que requieren mayor vigilancia se encuentran Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde existe una mayor probabilidad de encharcamientos, escurrimientos, caída de árboles e incluso movimientos de tierra derivados del exceso de humedad.

La dependencia explicó que el constante reblandecimiento del suelo puede incrementar el riesgo de incidentes, especialmente en zonas cercanas a barrancas, laderas o áreas boscosas.

Las lluvias terminarán a finales de octubre y principios de noviembre, cuando disminuye la actividad ciclónica / Especial

Recomendaciones para enfrentar el temporal

Ante la persistencia de las lluvias, las autoridades emitieron diversas recomendaciones para reducir riesgos tanto en viviendas como en la vía pública.

Entre las principales medidas destacan evitar tirar basura en calles y avenidas para impedir la obstrucción de coladeras y drenajes, revisar que techos y bajantes funcionen correctamente en los hogares y atender cualquier filtración de agua antes de que se convierta en un problema mayor.

Para los automovilistas, la SGIRPC recomendó disminuir la velocidad al conducir bajo lluvia intensa, mantener encendidas las luces de posición y extremar precauciones en vialidades con antecedentes de inundaciones o encharcamientos.

El constante reblandecimiento del suelo puede incrementar el riesgo de incidentes / Especial

Monitoreo permanente

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que mantiene vigilancia meteorológica las 24 horas mediante radares especializados y sistemas de monitoreo que permiten detectar oportunamente la evolución de las tormentas.

Gracias a estos sistemas, las autoridades pueden emitir alertas Amarilla, Naranja o Roja dependiendo de la intensidad de las precipitaciones previstas en cada alcaldía.

Por ello, hicieron un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil durante el resto de la temporada de lluvias.