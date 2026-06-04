VIDEO: Reportero se cae en vivo mientras alertaba los peligros de la lluvia ¡plop!

Las intensas lluvias registradas en Guadalajara durante la mañana del pasado 3 de junio de 2026 no sólo provocaron complicaciones viales y calles resbaladizas, también dejaron uno de los momentos más comentados y compartidos en redes sociales. El protagonista involuntario de esta historia fue el reportero Miguel Ángel del Toro, quien sufrió una caída en plena transmisión en vivo mientras precisamente advertía a la población sobre los riesgos que representan las superficies mojadas.

El periodista realizaba un enlace para Canal 13 Guadalajara desde una banqueta afectada por las precipitaciones. Durante su reporte explicaba las condiciones climáticas y ofrecía recomendaciones a peatones y automovilistas para evitar accidentes ocasionados por la lluvia. Sin embargo, apenas unos segundos después de emitir sus advertencias, terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de lo que intentaba prevenir.

El Canal 13 Guadalajara estaba haciendo una enlace en vivo antes de la 'tragedia' / Especial

La caída ocurrió en el momento menos esperado

El video, que rápidamente comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales, muestra a Miguel Ángel del Toro hablando frente a la cámara mientras describe cómo la humedad y el agua acumulada pueden generar situaciones peligrosas para quienes transitan por las calles.

Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que el comunicador dio un paso sobre una zona particularmente resbaladiza. En cuestión de segundos perdió el equilibrio y terminó cayendo de sentón sobre el pavimento ante la mirada de la audiencia.

La escena llamó todavía más la atención debido a que el reportero sostenía un micrófono en una mano y un teléfono celular en la otra, situación que prácticamente le impidió reaccionar para recuperar la estabilidad o amortiguar la caída.

El reportero Miguel Ángel del Toro estaba comentando los peligros por las lluvias en la calles / Especial

La reacción en el estudio también se volvió viral

El inesperado accidente provocó una reacción inmediata por parte de los conductores que se encontraban en el estudio. Entre gestos de sorpresa y algunas risas nerviosas, la presentadora observa cómo su compañero terminaba en el suelo justo cuando explicaba los peligros provocados por las lluvias.

Afortunadamente, el incidente no pasó de un susto. Miguel Ángel del Toro se levantó rápidamente, comprobó que se encontraba bien y continuó con su labor periodística como si nada hubiera ocurrido, demostrando profesionalismo pese al incómodo momento.

Por fortuna, el comunicador no sufrió lesiones de consideración y pudo concluir su reporte sin mayores complicaciones.

El comunicador quedó fuera de cuadro tras sufrir una resbalón que lo mandó directo al suelo / Especial

Las redes sociales no dejaron pasar la ironía

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y acumuló miles de reproducciones, reacciones y comentarios en cuestión de horas.

La mayoría de los usuarios destacó la ironía de la escena, ya que el periodista estaba alertando precisamente sobre el riesgo de resbalar en superficies mojadas cuando terminó sufriendo el accidente frente a las cámaras.

Los comentarios estuvieron llenos de bromas y memes relacionados con el momento, aunque también hubo quienes reconocieron la actitud del reportero por levantarse de inmediato y continuar con la cobertura sin perder la compostura.

La caída fue tan rápida que no le dio tiempo de meter las manos y casi da una pirueta / Especial

Los riesgos durante la temporada de lluvias

Más allá de las risas que provocó el video, el episodio también sirvió para recordar que las lluvias pueden convertir banquetas, cruces peatonales y calles en zonas potencialmente peligrosas.

Durante la temporada de precipitaciones, las autoridades recomiendan caminar con precaución, utilizar calzado adecuado y evitar correr sobre superficies húmedas para reducir el riesgo de caídas.

Y si algo quedó claro tras este viral momento es que nadie está completamente libre de sufrir un resbalón cuando el piso está mojado, ni siquiera quien aparece en televisión dando consejos de seguridad en plena transmisión en vivo.