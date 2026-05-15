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Contra

Pedro Sola fue hospitalizado tras sufrir fuerte accidente

Pedro Sola, presentador de televisión | IG: @tiopedritosola
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:40 - 15 mayo 2026
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El conductor de Ventaneando compartió en redes sociales imágenes de su aparatosa caída

Pedro Sola, conductor de Ventaneando, alertó a todos sus seguidores en redes sociales después de que compartió que sufrió un fuerte accidente en la calle. El presentador, de 79 años, se tropezó con un bache que le causó una visita inesperada al hospital.

"Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve un deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado", comentó el comunicador en su cuenta de Instagram, junto a una foto en el hospital.

Pedro Sola, presentador de televisión | IG: @tiopedritosola

¿Qué dijo Pedro Sola tras su accidente?

Después de su caída, Pedrito se enlazó en vivo a Ventaneando, programa conducido por Paty Chapoy, y comentó su estado de salud actual. El conductor aseguró que el golpe no fue tan fuerte, sin embargo, sus lentes lastimaron su rostro. 

"En la mañana salí a la calle como siempre y como las calles están llenas de baches, metí un pie en el bache. Llevaba mi bastón, mi bastón me detuvo, pero fui de cabeza; no me pegué tan fuerte", comenzó.

"No quería ir al hospital (...) fuimos al Español urgencias, llamaron a un cirujano plástico para que mi carita quedara perfecta", sentenció el presentador.

Sola también agregó que ya fue dado de alta, por lo que solamente tendrá que tomar reposo y esperar una pronta recuperación. 

Pedro Sola, presentador de televisión | IG: @tiopedritosola
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