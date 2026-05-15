SEP confirma aumento salarial para maestros en 2026: así quedarían los sueldos tras el ajuste

En el marco del Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial para maestras y maestros de educación básica en México, una medida que impactará directamente en los ingresos de miles de docentes durante 2026.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el incremento será inicialmente de 9% retroactivo al 1 de enero, y posteriormente llegará a 10% total con un ajuste adicional previsto para septiembre.

La SEP confirmó un aumento salarial de hasta 10% para maestros de educación básica en México durante 2026. / SEP

¿Cuánto ganarán los maestros en México tras el aumento salarial?

Con base en estimaciones difundidas tras el anuncio oficial, los salarios promedio de docentes podrían quedar de la siguiente manera: Maestros de preescolar: pasarían de aproximadamente 15 mil 495 pesos a más de 16 mil 800 pesos mensuales .

Docentes de primaria: subirían de alrededor de 16 mil 237 pesos a cerca de 17 mil 700 pesos mensuales .

Profesores de secundaria: podrían superar los 20 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel, prestaciones y antigüedad. Las cifras pueden variar según factores como la entidad federativa, años de servicio, tipo de plaza y prestaciones adicionales.

¿Qué dijo la SEP sobre el aumento a docentes?

La SEP destacó que el ajuste salarial forma parte del reconocimiento al trabajo realizado por maestras y maestros en todo el país.

Además del incremento al sueldo, también se anunciaron mejoras relacionadas con prestaciones y condiciones laborales del personal educativo.

La SEP detalló que el aumento salarial busca reconocer la labor del magisterio mexicano. / SEP

Aumento salarial ocurre en medio de exigencias del magisterio

El anuncio ocurre en un contexto de presión por parte de organizaciones magisteriales, particularmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene demandas relacionadas con pensiones, jubilaciones y condiciones laborales.

En los últimos años, docentes han solicitado ajustes salariales que compensen la inflación y el incremento en el costo de vida. El Gobierno federal sostuvo que esta medida busca fortalecer el sistema educativo y reconocer el trabajo realizado por el magisterio mexicano.