¿Last dance? Guillermo Ochoa revela si volverá al América

Francisco Guillermo Ochoa Magaña se encuentra a tan solo días de hacer historia en la Copa del Mundo 2026 con 40 años y contando; el canterano de las Águilas del América estará viviendo su sexto Mundial con la Selección Mexicana.

El guardameta ya se encuentra en el CAR unido al grupo de seleccionados de la Liga MX de cara a la justa veraniega; mientras llega el momento del torneo, el arquero ha contestado si volverá al equipo de sus amores respondiendo que por ahora simplemente tiene toda su atención en el Tri.

“De eso que preguntas al final, no sé nada, entonces no te puedo decir nada. Creo que tengo que estar enfocado en la selección, es lo más importante ahorita”, resaltó el portero, con contundencia, en entrevista con TUDN.

Guillermo Ochoa celebra un gol del América | MEXSPORT

Cabe mencionar, que el actual jugador del AEL Limassol hizo el anuncio que tras el Mundial estaría colgando los guantes a sus 41 años. El canterano de las Águilas ha estado en dos etapas en Coapa; la primera de 2003 a 2011 y la segunda de 2019 a 2022.

Guillermo Ochoa en una práctica con América | X @CLUBAMERICA

¿Ochoa de titular en el Mundial 2026?

Contra todo y contra todos, Guillermo Ochoa mantiene firme su objetivo: pelear por un lugar en el once titular de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica. El guardameta mexicano fue claro al reconocer que su camino rumbo al Mundial no ha sido sencillo.

Entre el rendimiento deportivo, las lesiones y el inevitable paso del tiempo, Ochoa entiende que está enfrentando múltiples obstáculos, incluso aquellos que no se pueden controlar, como la edad: "Cuando decidí que iba a buscar estar en este Mundial, sabía que iba a ser complicado. No es fácil, porque nadie lo ha hecho. Vas luchando contra cosas deportivas y también contra cosas de la naturaleza, como la edad", resaltó para los medios.

Memo Ochoa junto a Jorge Sánchez l MEXSPORT

Paco Memo aseguró que se encuentra bien para atajar desde el inicio: "Me siento bien físicamente, sé que puedo seguir aportando. Me preparé en silencio y voy a luchar, porque como mis compañeros, todos queremos estar en el once el 11 de junio”.

Memo Ochoa, histórico del Tri