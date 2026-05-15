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Futbol

Chivas vs Cruz Azul: ¿Por dónde ver la Semifinal de Vuelta de la Liga MX?

Chivas vs Cruz Azul: ¿Por dónde ver la Semifinal de Vuelta de la Liga MX?
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:36 - 15 mayo 2026
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La Liguilla del Clausura 2026 entra en uno de sus momentos más esperados

Chivas y Cruz Azul disputarán este fin de semana el partido definitivo de una semifinal que mantiene la serie completamente abierta y que promete emociones desde el primer minuto. El boleto a la Gran Final de la Liga MX estará en juego en un escenario donde la presión, la historia y el ambiente jugarán un papel determinante.

Después de una Ida marcada por la intensidad y el equilibrio, tanto el Rebaño como la Máquina llegan obligados a mostrar su mejor versión. Ninguno logró sacar ventaja definitiva, por lo que todo se resolverá en noventa minutos donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Chivas intentará convertir su localía en un factor decisivo. El conjunto rojiblanco ha encontrado en esta Liguilla una versión más agresiva y competitiva, impulsada por el respaldo de su afición y por futbolistas que han elevado su nivel en el momento más importante del torneo. El objetivo es claro: regresar a una Final y mantener viva la ilusión de conquistar un nuevo campeonato.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas | IMAGO7

Cruz Azul quiere imponer experiencia y dar el golpe en territorio rojiblanco

Del otro lado, Cruz Azul llega consciente de que tiene plantel y experiencia suficiente para competir bajo máxima presión. La Máquina ha mostrado orden táctico y capacidad para responder en partidos de alta exigencia, características que buscará imponer en una cancha históricamente complicada. El equipo celeste sabe que eliminar a Chivas como visitante representaría uno de sus golpes de autoridad más importantes del semestre.

En el terreno individual, ambos equipos cuentan con futbolistas capaces de cambiar el rumbo del partido. Por parte del Rebaño destacan nombres como Santi Sandoval, Ricardo Marín, Efraín Álvarez, Omar Govea y Richard Ledezma, mientras que Cruz Azul confiará en la calidad de Charly Rodríguez, Carlos Rotondi, José Paradela, Agustín Palavecino y Christian Ebere para marcar diferencia en el momento clave.

Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Chivas vs Cruz Azul: Transmisión y horario

Fecha: Sábado 16 de mayo

Hora: 19:07

Transmisión: Amazon Prime Video

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